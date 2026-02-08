 Shakira sufre caída en su primer concierto en El Salvador
Farándula

Shakira sufrió tremenda caída en su primer concierto en El Salvador

Shakira protagonizó un inesperado momento durante su concierto en El Salvador al sufrir una caída en pleno escenario.

Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

La superestrella internacional Shakira vivió un momento inesperado durante su concierto en El Salvador, en el marco de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.  La cantante conocida por su energía en el escenario, sufrió una caída mientras actuaba frente a miles de asistentes en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

La presentación, que marcó uno de los conciertos más concurridos de la gira en Centroamérica, comenzó con un entusiasta saludo de Shakira al público. "Buenas noches, El Salvador", dijo la artista, palabras que fueron correspondidas con gritos y aplausos por parte de los fanáticos.

La artista interpretó un repertorio de éxitos como La Fuerte, Girl Like Me, Las de la Intuición y Estoy Aquí, que encendieron al público desde las primeras notas. Sin embargo, en medio de la oleada de canciones y luces, Shakira resbaló en el escenario. El momento fue captado por varios asistentes y compartido en redes sociales, donde obtuvo miles de reproducciones en cuestión de minutos.

El video de la caída fue ampliamente comentado, aunque rápidamente se destacó la actitud profesional de la cantante tras el incidente. En lugar de desanimarse, Shakira se levantó de inmediato y continuó con su presentación como si nada hubiera pasado, recibiendo el apoyo del público que la ovacionó de pie.

Más de la presentación de Shakira

Su reacción fue calificada por fanáticos y críticos como un ejemplo de compromiso con su arte y su audiencia, demostrando una vez más su capacidad para manejar imprevistos en vivo sin perder el ritmo. Este concierto en El Salvador forma parte de la extensa gira Las Mujeres Ya No Lloran, que ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento, rompiendo récords de asistencia y ventas en varios países de América Latina y Europa.

Así son captados los hijos de Shakira en El Salvador

Sasha y Milán llegaron al país centroamericano para apoyar a su mamá durante sus presentaciones.

La gira no solo ha consolidado la relevancia de Shakira en la escena musical global, sino que también ha generado una gran movilización de fans centroamericanos dispuestos a presenciar sus shows en vivo.

