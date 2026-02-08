 Jennifer Lopez Apoya a Bad Bunny: Orgullo Boricua
Farándula

"Tan orgullosa de ser boricua", Jennifer Lopez y su mensaje de aliento a Bad Bunny en el Super Bowl

Jennifer Lopez se sumó a las voces de apoyo para Bad Bunny antes de su presentación en el Super Bowl.

Compartir:
Jennifer Lopez y Bad Bunny, Redes sociales
Jennifer Lopez y Bad Bunny / FOTO: Redes sociales

A minutos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jennifer Lopez dedicó un mensaje público de apoyo a Bad Bunny a través de sus redes sociales, generando reacciones entre fans y figuras del entretenimiento que celebraron la unión entre artistas latinos en uno de los escenarios más importantes del mundo.

La cantante y actriz compartió una fotografía junto al artista puertorriqueño y escribió un mensaje cargado de emoción y orgullo cultural, recordando la conexión que ambos han construido desde su participación en el espectáculo del Super Bowl de 2020.

"Bad Bunny... mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!", comentó.

La publicación se viralizó rápidamente en Instagram y otras plataformas digitales, donde miles de seguidores celebraron el gesto de la artista y destacaron la importancia de la representación latina en el espectáculo.

Un respaldo entre artistas latinos

El mensaje de Jennifer Lopez ocurre en un contexto especial para ambos artistas. En el Super Bowl LIV de 2020, la cantante fue una de las protagonistas del medio tiempo junto a Shakira, en un show que marcó un momento histórico para la música latina en la cultura pop global.

En esa presentación, Bad Bunny participó como invitado especial interpretando algunos de sus éxitos junto a Shakira, consolidando su presencia internacional ante millones de espectadores.

El apoyo de Lopez refleja una tradición de camaradería entre artistas que han encabezado el espectáculo de medio tiempo, especialmente cuando se trata de figuras latinas que han llevado su música a audiencias globales.

El recuerdo del Super Bowl 2020

El show de Jennifer Lopez en 2020 incluyó algunos de los momentos más recordados en la historia reciente del Super Bowl. La artista interpretó éxitos como On the Floor y Jenny from the Block, presentó coreografías de gran formato y compartió el escenario con su hija Emme Muñiz en un segmento musical que conmovió al público.

La presentación también destacó por la inclusión de elementos que celebraban la identidad latina, convirtiéndose en un símbolo de representación cultural dentro del evento deportivo.

La noche de Bad Bunny

Este domingo 8 de febrero, Bad Bunny encabeza el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En Guatemala el show musical está previsto alrededor de las 19:00 a 19:30 horas.

Con el respaldo de figuras como Jennifer Lopez y otros artistas de la industria musical, el cantante puertorriqueño se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera, llevando la música latina nuevamente al escenario más visto del planeta.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos