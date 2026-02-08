Jennifer Lopez Apoya a Bad Bunny: Orgullo Boricua

A minutos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jennifer Lopez dedicó un mensaje público de apoyo a Bad Bunny a través de sus redes sociales, generando reacciones entre fans y figuras del entretenimiento que celebraron la unión entre artistas latinos en uno de los escenarios más importantes del mundo.
La cantante y actriz compartió una fotografía junto al artista puertorriqueño y escribió un mensaje cargado de emoción y orgullo cultural, recordando la conexión que ambos han construido desde su participación en el espectáculo del Super Bowl de 2020.
"Bad Bunny... mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!", comentó.
La publicación se viralizó rápidamente en Instagram y otras plataformas digitales, donde miles de seguidores celebraron el gesto de la artista y destacaron la importancia de la representación latina en el espectáculo.
Un respaldo entre artistas latinos
El mensaje de Jennifer Lopez ocurre en un contexto especial para ambos artistas. En el Super Bowl LIV de 2020, la cantante fue una de las protagonistas del medio tiempo junto a Shakira, en un show que marcó un momento histórico para la música latina en la cultura pop global.
En esa presentación, Bad Bunny participó como invitado especial interpretando algunos de sus éxitos junto a Shakira, consolidando su presencia internacional ante millones de espectadores.
El apoyo de Lopez refleja una tradición de camaradería entre artistas que han encabezado el espectáculo de medio tiempo, especialmente cuando se trata de figuras latinas que han llevado su música a audiencias globales.
El recuerdo del Super Bowl 2020
El show de Jennifer Lopez en 2020 incluyó algunos de los momentos más recordados en la historia reciente del Super Bowl. La artista interpretó éxitos como On the Floor y Jenny from the Block, presentó coreografías de gran formato y compartió el escenario con su hija Emme Muñiz en un segmento musical que conmovió al público.
La presentación también destacó por la inclusión de elementos que celebraban la identidad latina, convirtiéndose en un símbolo de representación cultural dentro del evento deportivo.
La noche de Bad Bunny
Este domingo 8 de febrero, Bad Bunny encabeza el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En Guatemala el show musical está previsto alrededor de las 19:00 a 19:30 horas.
Con el respaldo de figuras como Jennifer Lopez y otros artistas de la industria musical, el cantante puertorriqueño se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera, llevando la música latina nuevamente al escenario más visto del planeta.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme♬ sonido original - Emisoras Unidas