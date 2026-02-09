Confirmada la Causa de Muerte de Catherine O'Hara

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer la causa de muerte de Catherine O'Hara, reconocida actriz canadiense, quien falleció a los 71 años la mañana del 30 de enero.
Según informes difundidos este lunes por TMZ, Catherine O'Hara murió a consecuencia de un coágulo de sangre en los pulmones, una condición médica conocida como embolia pulmonar.
La investigación del caso, realizada por la autoridad forense, precisó además que la actriz combatía un cáncer de recto, cáncer que fue registrado como causa subyacente en su certificado de defunción.
El certificado de defunción obtenido señala que ella fue incinerada y sus cenizas fueron entregadas a su esposo, Robert ‘Bo’ Welch. Este dato, revelado después del procedimiento forense oficial, aporta claridad frente a las especulaciones sobre las circunstancias de la despedida de la actriz.
Tras el fallecimiento, el medio Page Six informó que Catherine O'Hara fue trasladada en estado grave a un centro médico. La emergencia ocurrió tras una llamada al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que acudió a la residencia de la actriz a las 4:48 am para asistirla durante los últimos momentos.
La salud de la actriz
En los minutos previos a su traslado, la protagonista de la exitosa serie 'Schitt’s Creek' presentaba dificultad para respirar, según se registra en el audio del despacho de los servicios de emergencia, divulgado por TMZ.
Esta complicación respiratoria formó parte de los síntomas agudos que contribuyeron a la urgencia médica reportada ese día.
A lo largo de las horas posteriores al incidente, varios medios de entretenimiento han elaborado cronologías de los hechos basándose en la información oficial proporcionada tanto por las autoridades como por los familiares cercanos.
El Departamento de Bomberos confirmó que la alerta por la salud de la actriz fue atendida con inmediatez tras el llamado desde su domicilio.
Catherine O'Hara es recordada no solo por su trabajo en cine y televisión, sino también por su incansable lucha en medio de la adversidad de una enfermedad grave.
La actriz había conquistado la admiración de públicos y compañeros de profesión, dejando un legado de actuaciones memorables.
Ahora, los detalles oficiales sobre las causas médicas de su deceso aportan contexto y comprensión al desenlace que conmocionó a la industria del entretenimiento.