 Confirmada la Causa de Muerte de Catherine O'Hara
Farándula

Confirman la causa de muerte de Catherine O'Hara

A una semana de la muerte de la actriz, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló más detalles.

Compartir:
Catherine O'Hara, Instagram
Catherine O'Hara / FOTO: Instagram

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer la causa de muerte de Catherine O'Hara, reconocida actriz canadiense, quien falleció a los 71 años la mañana del 30 de enero.

Según informes difundidos este lunes por TMZ, Catherine O'Hara murió a consecuencia de un coágulo de sangre en los pulmones, una condición médica conocida como embolia pulmonar

La investigación del caso, realizada por la autoridad forense, precisó además que la actriz combatía un cáncer de recto, cáncer que fue registrado como causa subyacente en su certificado de defunción.

El certificado de defunción obtenido señala que ella fue incinerada y sus cenizas fueron entregadas a su esposo, Robert ‘Bo’ Welch. Este dato, revelado después del procedimiento forense oficial, aporta claridad frente a las especulaciones sobre las circunstancias de la despedida de la actriz.

Tras el fallecimiento, el medio Page Six informó que Catherine O'Hara fue trasladada en estado grave a un centro médico. La emergencia ocurrió tras una llamada al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que acudió a la residencia de la actriz a las 4:48 am para asistirla durante los últimos momentos.

La salud de la actriz

En los minutos previos a su traslado, la protagonista de la exitosa serie 'Schitt’s Creek' presentaba dificultad para respirar, según se registra en el audio del despacho de los servicios de emergencia, divulgado por TMZ.

Esta complicación respiratoria formó parte de los síntomas agudos que contribuyeron a la urgencia médica reportada ese día.

A lo largo de las horas posteriores al incidente, varios medios de entretenimiento han elaborado cronologías de los hechos basándose en la información oficial proporcionada tanto por las autoridades como por los familiares cercanos. 

El Departamento de Bomberos confirmó que la alerta por la salud de la actriz fue atendida con inmediatez tras el llamado desde su domicilio.

Catherine O'Hara es recordada no solo por su trabajo en cine y televisión, sino también por su incansable lucha en medio de la adversidad de una enfermedad grave.

La actriz había conquistado la admiración de públicos y compañeros de profesión, dejando un legado de actuaciones memorables. 

Ahora, los detalles oficiales sobre las causas médicas de su deceso aportan contexto y comprensión al desenlace que conmocionó a la industria del entretenimiento.

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos