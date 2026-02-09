Top 3 Shows de Medio Tiempo del Super Bowl: ¿Bad Bunny?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny, entró oficialmente en la historia de la NFL al convertirse en el halftime show más visto de todos los tiempos. Según cifras confirmadas por la liga y difundidas por NBC, la presentación alcanzó una audiencia global de 142.3 millones de espectadores, superando todos los registros anteriores del evento.
Inicialmente se reportó que el show había sido visto por 135.4 millones de personas, pero posteriormente la NFL actualizó la medición oficial tras integrar datos de transmisión televisiva, plataformas digitales y servicios de streaming.
Con ello, el artista puertorriqueño se posiciona en el primer lugar del ranking histórico de audiencias del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
El logro confirma el impacto cultural y mediático de Bad Bunny, quien protagonizó un show completamente en español y cargado de referencias a la identidad latina.
La presentación combinó música, narrativa visual y momentos inesperados, como la representación de una boda en el escenario y la participación de invitados especiales, elementos que generaron gran conversación en redes sociales y medios internacionales.
Top tres de los shows de medio tiempo más vistos del Super Bowl
Con la actualización de cifras, el ranking histórico queda encabezado por:
· Bad Bunny (Super Bowl LX, 2026) - 142.3 millones de espectadores
· Kendrick Lamar (Super Bowl 2025) - 133.5 millones
· Michael Jackson (Super Bowl 1993) - 133.4 millones
Durante años, el espectáculo de Michael Jackson fue considerado uno de los momentos más icónicos en la historia del Super Bowl, mientras que presentaciones recientes de artistas como Usher, Rihanna y Katy Perry dominaron la lista en la última década. Sin embargo, el crecimiento de la audiencia global del evento y la transmisión multiplataforma han impulsado nuevos récords de visualización.
La medición de audiencia del Super Bowl LX incluyó espectadores dentro y fuera de Estados Unidos, reflejando el alcance internacional del evento deportivo más visto del año. El halftime show, que se ha convertido en un espectáculo cultural de alcance mundial, continúa evolucionando con propuestas artísticas que buscan conectar con audiencias cada vez más diversas.
Con este nuevo récord, Bad Bunny no solo consolida su posición como una de las figuras más influyentes de la música global, sino que también marca un precedente en la historia del Super Bowl, demostrando el poder de la música latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento internacional.
