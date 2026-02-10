Karely Ruiz se prepara para Ring Royale: Tensión con Marcela

La cuenta regresiva para el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral ya comenzó, y la influencer regiomontana ha mostrado en redes sociales parte de su intensa preparación física para el combate que se realizará en el evento Ring Royale. Sin embargo, en medio del entusiasmo del público, también han surgido declaraciones que reflejan incertidumbre antes del esperado duelo.
A través de publicaciones en sus redes sociales, Karely Ruiz compartió videos de su entrenamiento en el gimnasio, donde se le observa trabajando fuerza y resistencia como parte de su rutina previa a la pelea. La creadora de contenido ha dejado claro que quiere llegar en su mejor condición física al combate, que se perfila como uno de los principales atractivos del evento.
El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral está programado para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, un recinto emblemático del norte de México. La promotora del evento ha impulsado la pelea como uno de los duelos más llamativos de la velada, destacando la rivalidad mediática entre ambas figuras públicas.
No obstante, la influencer sorprendió a sus seguidores al admitir que no todo ha sido sencillo en la organización del combate. En un mensaje publicado en Facebook, Ruiz aseguró que la polémica alrededor de la pelea ha generado críticas y malentendidos, lo que la llevó a cuestionar su decisión de aceptar el reto.
"Solo vengo a decirles que yo no quería hablar más del tema, pero no es justo que me quieran hacer quedar mal a mí por no ponerse de acuerdo", escribió. En otro momento fue más directa al responder a un seguidor: "Me arrepiento de aceptar la pelea, la neta".
Según Karely Ruiz, parte de la tensión forma parte del espectáculo, pues el combate también implica una narrativa mediática previa. La influencer afirmó que el conflicto público responde a acuerdos relacionados con la promoción del evento y que la polémica ha sido parte del proceso para atraer la atención del público.
Un problema de años
La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral no es reciente. Su origen se remonta a 2019, cuando la conductora criticó a la influencer durante una emisión del programa Mitad y Mitad, cuestionando su trabajo en redes sociales y la venta de contenido digital. Aquellas declaraciones marcaron el inicio de un enfrentamiento que, con el paso de los años, se transformó en un espectáculo deportivo.
En el ámbito del boxeo de exhibición, Karely Ruiz ya tiene experiencia. En octubre de 2025 participó en el evento Stream Fighters 4 en Bogotá, donde derrotó a la colombiana Karina García. Tras la victoria, anunció que donaría el premio económico a una causa social elegida por sus seguidores, aunque posteriormente denunció haber sido víctima de una estafa al intentar ayudar a un niño mediante una cuenta falsa.
A pesar de las dudas expresadas públicamente, Karely Ruiz continúa enfocada en su preparación física y mental para el combate contra Marcela Mistral. Mientras tanto, el público sigue atento a cada declaración y publicación en redes sociales, alimentando la expectativa por lo que promete ser uno de los enfrentamientos más mediáticos del entretenimiento digital en México.
Mira también:
@emisorasunidas897
El mensaje detrás de la presentación de Bad Bunny estremeció a miles de personas. . . #BadBunny #SuperBowl #SuperBowlLX #HalfTimeShow♬ sonido original - Emisoras Unidas