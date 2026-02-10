Fallece Repentinamente el Actor Blake Garrett a los 33 Años

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor estadounidense Blake Garrett, quien falleció a los 33 años.
Garrett, conocido por su papel como Plug en la comedia familiar How to Eat Fried Worms (2006), falleció en Tulsa, Oklahoma, donde vivía desde hacía años tras haber logrado sobriedad y tranquilidad en su vida personal, según confirmó su madre, Carol Garrett.
En los días previos a su muerte, Blake había acudido al hospital debido a un intenso dolor que lo llevó a emergencias; los médicos le diagnosticaron herpes zóster, una infección viral dolorosa también conocida como culebrilla.
Su familia espera aún los resultados de la autopsia para conocer la causa oficial del deceso. Carol comentó que, ante el dolor, su hijo podría haberse automedicado, lo que sugiere que su muerte pudo haber sido un accidente trágico.
Más detalles
Blake Garrett nació en Austin, Texas, y desde muy pequeño se destacó en producciones locales de teatro, participando en montajes como Aladdin and His Magical Lamp y Peanuts: A Charlie Brown Tribute.
A los 10 años se unió a la gira internacional Barney’s Colorful World International Tour, lo que lo llevó a recorrer escenarios ante audiencias de todo el país.
Su gran salto a la fama llegó en 2006 con How to Eat Fried Worms, una adaptación cinematográfica del popular libro infantil de Thomas Rockwell. En la película interpretó a Plug, el cómplice del matón de la escuela, y formó parte del elenco infantil que ganó el premio Young Artist Award al Mejor Reparto Infantil en 2007. Aquella película, que también contó con actores como Luke Benward y Hallie Eisenberg, se convirtió en un clásico para muchos que crecieron viéndola.
Aunque su carrera en Hollywood no continuó de manera prominente en la adultez, Blake siempre será recordado por su presencia en la pantalla grande durante su infancia y por el cariño que la audiencia le guardó desde entonces. En entrevistas pasadas, el propio actor recordó con cariño su tiempo en el set y cómo esas experiencias formativas marcaron sus primeros años.
Amigos, colegas y fans han expresado su pena en redes sociales, recordando a Garrett como una figura entrañable de la cultura infantil y familiar.
La noticia de su muerte ha vuelto a poner sobre la mesa la vital importancia de la salud y el bienestar de quienes crecieron bajo los reflectores y cómo, más allá del éxito temprano, cada vida merece atención y cuidado continuo.
Sobre el herpes zóster
El herpes zóster, comúnmente conocido como culebrilla, es una infección viral causada por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela en la infancia.
Tras haber padecido varicela, el virus permanece inactivo en el sistema nervioso y puede reactivarse años después, generalmente cuando el sistema inmunológico se encuentra debilitado por estrés, enfermedades o falta de descanso.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de una erupción dolorosa en la piel, que suele presentarse en un solo lado del cuerpo, a menudo en forma de bandas o parches de ampollas llenas de líquido. Además del dolor intenso, quienes la padecen pueden experimentar fiebre, malestar general y sensibilidad extrema en la zona afectada. En algunos casos, el dolor persiste incluso después de que la erupción ha desaparecido, condición conocida como neuralgia posherpética.
Aunque el herpes zóster puede afectar a personas de todas las edades, es más frecuente en adultos mayores y en aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos. La enfermedad rara vez es mortal, pero puede provocar complicaciones graves si no se trata a tiempo, incluyendo infecciones secundarias de la piel o afectaciones neurológicas.
Existen vacunas y tratamientos antivirales que ayudan a reducir la intensidad de los síntomas y la duración de la enfermedad.
