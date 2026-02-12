 Imágenes filtradas del presunto asesino de Edith Pacheco
Farándula

Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escena

La bailarina guatemalteca fue hallada sin vida en una vivienda en zona 18 y según sus familiares y amigos, el responsable es su expareja, Daneri Gudiel, actor de la película "Puro Mula".

edith pacheco, Instagram
edith pacheco / FOTO: Instagram

El fallecimiento de la reconocida artista, maestra y bailarina guatemalteca Edith Pacheco generó conmoción en el sector artístico nacional, que exige el esclarecimiento del caso y justicia por su muerte.

La noche del lunes 9 de febrero, las autoridades confirmaron el deceso de Edith Pacheco, quien fue hallada sin vida en su domicilio, situado en la 14 calle A 17-31, Barrio Colombia, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. 

Compañeros del gremio artístico y miembros de diversos sectores de la sociedad manifestaron públicamente su consternación ante esta tragedia, resaltando la trayectoria y el aporte de la artista al desarrollo cultural del país.

Foto embed
Edith Pacheco - Redes sociales

Edith Pacheco no solo era respetada en los escenarios, sino que también era madre de una niña. La noticia de su muerte se viralizó rápidamente en redes sociales, donde amigos y allegados expresaron su pesar y solidaridad con la familia, destacando la huella personal y profesional que dejó en su entorno

Testimonios de cercanos a la bailarina mencionaron al actor Daneri Gudiel, conocido popularmente por su personaje "Pepino" en producciones nacionales, como uno de los señalados dentro de las primeras versiones que circularon tras el hallazgo del cuerpo.

Esta información provocó especulaciones en la opinión pública, lo que llevó a una rápida acción policial.

Foto embed
Edith Pacheco - Instagram

¿Vinculado?

En las redes sociales se hicieron virales unas imágenes del actor presuntamente huyendo de la escena del crimen, cuando fue retenido por la familia de la víctima y por la policía.

Las autoridades retuvieron de manera preventiva a Gudiel durante la investigación, pero lo liberaron al no hallar indicios ni pruebas que lo relacionaran con la muerte de Edith Pacheco.

Hasta el momento, el actor no enfrenta ningún cargo relacionado con el caso y el Ministerio Público continúa revisando elementos y recabando testimonios.

Foto embed
Daneri Gudiel Edith Pacheco - Facebook
Foto embed
daneri gudiel - Instagram

Por su parte, la familia de la bailarina dio a conocer un comunicado en Facebook, donde exigen justicia para el crimen señalando como culpable a Daneri Gudiel, actor conocido por interpretar a ‘Pepino’ en la película "Puro Mula".

"Con mucho dolor comparto que Edith Pacheco Quintanilla NO falleció a causa de una enfermedad.

Edith perdió la vida en un contexto de presunta violencia. Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones y serán ellas quienes determinen, con base en estudios y dictámenes, las responsabilidades.

Su pareja, Daneri Gudiel, (conocido por la ? Puro Mula) con quien mantuvo una relación durante aproximadamente seis años y convivencia por cuatro años se encuentra vinculado al proceso de investigación.

