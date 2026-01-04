Doble crimen en Escuintla: madre e hija halladas sin vida

Los habitantes de Escuintla se han unido a los llamados para que se haga justicia después de que se confirmara la muerte violenta de una joven madre y su bebé. Las autoridades investigan el doble crimen.
De acuerdo con información compartida sobre este caso, los cuerpos sin vida fueron encontrados en un área con matorrales, a orillas de un río en la aldea El Níspero, en la colonia Peñaflor, municipio de Siquinalá.
El reporte preliminar señala que ambas víctimas presentaban heridas provocadas por arma de fuego y blanca.
Las fallecidas fueron identificadas como Glenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, Daris Ismelda López Cárdenas, de 1 año.
La información más reciente que se tenía con respecto a estas personas es que el pasado 2 de enero estuvieron de visita en la casa de la madre de la joven, ubicada en la aldea mencionada.
Después de ese momento se desconocía el paradero de ambas. Hasta que en las últimas horas fueron encontradas con múltiples lesiones y sin vida, la bebé sobre el cuerpo de su madre, en el área apartada de la población. A un costado de ellas había una mochila.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estar vinculadas con este crimen. Corresponderá a las autoridades profundizar en la investigación de los hechos para dar con los responsables.
Homicidios en Guatemala aumentaron el 9.4 %, según informe
Los homicidios en Guatemala aumentaron el 9,4 % en los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe divulgado en noviembre pasado por una organización no gubernamental.
Un estudio sobre la seguridad en el país centroamericano, presentado -en rueda de prensa- por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), detalla que entre enero y octubre de este año se perpetraron 2.630 homicidios.
La cifra, según explicó el investigador de la institución Bismark Pineda, supone un incremento de 227 casos respecto a las 2.403 muertes violentas reportadas en el mismo lapso de 2024.
Solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en Guatemala, entre ellos 39 mujeres y doce menores de edad, detalló el experto.
Pineda resaltó que "preocupa" el aumento de la violencia contra la mujer, ya que la cifra de víctimas femeninas se duplicó en el último mes, al pasar de diecinueve casos en septiembre a 39 en octubre.
No obstante, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió levemente en el último bimestre, al pasar de 17,7 en agosto a 17,1 en octubre, matizó el investigador.
* Con información de Williams Peralta, Emisoras Unidas Departamental.