Imágenes sin censura Jeffrey Epstein: famosos y una víctima

El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas y 180.000 imágenes vinculadas a la investigación sobre Jeffrey Epstein, el empresario acusado de liderar una red de abuso sexual y tráfico de menores que durante dos décadas reclutó, explotó y silenció a decenas de víctimas.
Los documentos detallan la operación de Epstein desde mediados de los años noventa hasta su detención en 2019, documentando una estructura donde menores, incluso de 14 años, eran reclutadas y remuneradas para atraer a otras niñas.
La investigación no solo expuso el modus operandi de Epstein, sino también sus conexiones con actores clave del espectáculo, las finanzas y la política. Entre los nombres citados figuran Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés, Elon Musk, Bill Gates y Mick Jagger.
Los congresistas demócratas Jamie Raskin y Ro Khanna, junto con el republicano Thomas Massie, visitaron el lunes el Departamento de Justicia para revisar, a través de una terminal segura, los archivos que permanecen retenidos por su carácter sensible.
Al salir de la sede del organismo en Washington D.C., los tres legisladores cuestionaron por qué parte del material había sido censurado por abogados del gobierno.
"Uno revisa estos archivos y lee sobre chicas de 15 años, de 14 años, de 10 años", dijo Jamie Raskin.
"Hoy vi una referencia a una niña de nueve años. Es algo simplemente absurdo y escandaloso".
"Hay seis hombres, algunos incluso con sus fotografías, cuyos nombres fueron censurados, y no hay ninguna explicación de por qué se los ocultó", añadió Khanna. "Eso es muy preocupante".
El vicefiscal general Todd Blanche respondió el lunes por la noche a una serie de publicaciones de Massie en X (antes Twitter), en las que el congresista se quejaba por las censuras en los archivos
"Lo que buscamos es identificar a los hombres a quienes Jeffrey Epstein traficaba mujeres", dijo, y añadió que por ahora se abstendría de dar nombres para darle al Departamento de Justicia de Estados Unidos la oportunidad de "corregir sus errores".
De miedo
En un correo electrónico de 2014, un remitente cuyo nombre está censurado le envió a Jeffrey Epstein: "Gracias por una noche divertida... Tu niña más pequeña era un poco traviesa".
En un correo electrónico de 2018, un remitente con información censurada le envió a Epstein: "Encontré al menos a tres jóvenes pobres muy buenas, pero estábamos muy cansados".
El remitente luego sugiere que el asunto del correo era mujeres o niñas: "Les presento a esta, no es la reina de belleza, pero a ambos nos gusta mucho".
En un correo electrónico de 2017, un remitente censurado le escribió a Epstein: "Conocí a [nombre censurado] hoy. Es como la Lolita de Nabokov, ¡una mujer miniatura!". ¿Así que ahora debería enviarte solo candidatas de su tipo?".
En julio de 2019, la Fiscalía federal del distrito Sur de Nueva York acusó al millonario empresario Jeffrey Epstein de crear una red para abusar de niñas en sus mansiones de Nueva York y Florida entre 2002 y 2005, según un documento judicial.
Jeffrey Epstein fue detenido el 6 de julio de 2019 y, 35 días después de su ingreso en prisión, el 10 de agosto de 2019, apareció muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, una versión que ha sido cuestionada públicamente pero que sigue siendo la oficial. Tenía 66 años.