 Actor Horacio Beamonte revela que cáncer invadió su cerebro
Farándula

Famoso actor mexicano revela que el cáncer invadió su cerebro

El actor mexicano, con 34 años de trayectoria, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Horacio Beamonte enfrenta complicaciones graves., Redes sociales.
Horacio Beamonte enfrenta complicaciones graves. / FOTO: Redes sociales.

El actor mexicano Horacio Beamonte atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda que recibió en abril de 2025. Recientemente, el artista reveló que la enfermedad avanzó hasta su sistema nervioso central, provocándole la pérdida de la vista en el ojo izquierdo y dolores intensos que lo llevaron a reconsiderar su postura frente a los tratamientos médicos.

De acuerdo con TV y Novelas, los especialistas advirtieron a Beamonte que, sin quimioterapia, su expectativa de vida podría ser de apenas algunos meses. Inicialmente, el actor decidió rechazar los tratamientos invasivos, pero el deterioro de su salud lo obligó a aceptar la quimioterapia paliativa, cuyo objetivo principal es aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida, aunque no busca curar la enfermedad.

En diciembre pasado, Beamonte fue trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde estudios como resonancias, punciones lumbares y análisis de médula confirmaron la infiltración tumoral en su cerebro. Los médicos señalaron que el crecimiento de células cancerosas presionaba los nervios y músculos oculares, provocando una trombosis que derivó en la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo.

Alto riesgo de ceguera

La opción de tratamiento curativo, que incluye quimioterapia sistémica y radiación craneal, fue descartada debido al alto riesgo de ceguera total, considerando los problemas previos de retina que ya había sufrido. Sin embargo, Beamonte ha enfrentado reacciones adversas a la quimioterapia paliativa, como convulsiones, debilidad extrema y pérdida temporal de movilidad.

A lo largo de sus 34 años de carrera, el actor ha destacado por su trabajo en telenovelas y series como "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho", "Narcos: México" e "Imperio de mentiras". A pesar del panorama crítico, Beamonte asegura contar con el respaldo constante de su familia, quienes lo han acompañado en cada etapa de su tratamiento.

