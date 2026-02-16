 Cardi B sufre caída durante sexy baile en tanga sobre silla
Farándula

Cardi B sufre fuerte caída mientras hacía un sexy baile en tanga y sobre una silla

La rapera ha protagonizado una escena viral en la que se cae en pleno show y echa la culpa al gobierno de Estados Unidos.

Cardi B, Instagram
Cardi B / FOTO: Instagram

El concierto de Cardi B en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada, dejó una escena inesperada que rápidamente dio la vuelta en redes sociales. 

La rapera se cayó aparatosamente durante la interpretación de su remix de ‘Thotiana’, pero lejos de detenerse o perder la compostura, continuó rapeando desde el suelo, mostrando su profesionalismo y sentido del humor ante miles de espectadores.

Mientras posaba provocativamente sobre una silla metálica en pleno escenario, Cardi B perdió el equilibrio al inclinarse hacia atrás. 

La silla se volteó y la artista terminó en el suelo, de espaldas, ante el asombro del público. Sin embargo, la situación bochornosa se convirtió en un momento de destreza escénica, ya que la rapera no detuvo su actuación ni un instante.

Su característico flow continuó mientras permanecía tendida, demostrando una vez más su enfoque en el show y su conexión con el público.

Al levantarse, Cardi B no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre lo sucedido. Entre risas y encanto, lanzó: "¡Fue el gobierno!", una frase que repitió varias veces, mostrando su habilidad para convertir cualquier situación en algo memorable y divertido.

Cardi B y su humor en redes sociales

La reacción de Cardi B no quedó solo sobre el escenario. Poco después del incidente, la artista llevó la anécdota a sus redes sociales. 

En historias de Instagram, se dejó ver riendo mientras explicaba que "el gobierno estaba decidido a hacerme daño hoy". Insistió entre carcajadas: "¡Se los digo, fue el gobierno!"

En su perfil de X (antes Twitter), Cardi B compartió el video de la caída y añadió con ironía: "¿Alguien podría agregar una nota comunitaria sobre esto? Este video claramente es de IA", jugando con su ingenio y la viralidad del momento.

Poco después, Cardi B subió más videos a Instagram mostrando las consecuencias físicas del accidente. En sus historias, dejó ver moretones en las piernas, aunque bromeó diciendo que probablemente no se debían a la caída, sino al esfuerzo de la gira.

"¡Estoy aquí trabajando para ustedes, cabrones!", exclamó mientras señalaba las marcas en sus rodillas y espinillas.

La caída ocurrió durante la segunda fecha de su ‘Little Miss Drama Tour’, la gira promocional de su segundo álbum de estudio, ‘Am I the Drama?’ El tour comenzó el miércoles anterior en Palm Desert, California. La agenda contempla más de 30 conciertos en Norteamérica, con cierre programado para el 18 de abril en Atlanta.

