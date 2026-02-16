Aldo de Nigris se Desploma en el Carnaval de Mazatlán

Un momento de pánico y angustia interrumpió la euforia del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, cuando Aldo de Nigris sufrió una aparatosa caída desde lo alto de un carro alegórico.
El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó a miles de asistentes y espectadores en vilo, a la espera de conocer el verdadero estado de salud del influencer.
En medio de la música, las trompetas y los vítores de la multitud, Aldo de Nigris se encontraba animando al público desde una plataforma elevada en uno de los majestuosos vehículos alegóricos. Su energía y carisma eran evidentes, contagiando la alegría a los presentes.
Aldo de Nigris, envuelto en la emoción del evento "Arriba la Tambora", realizó una coreografía sobre una plataforma elevada sin tomar las precauciones necesarias. Por no sujetarse al tubo de seguridad, perdió el equilibrio y terminó cayendo de espaldas, rodando por los escalones del vehículo decorado.
En las redes sociales circula ampliamente el video donde aparece sentado por varios segundos después de la caída, claramente desconcertado y manifestando dolor por el golpe recibido.
El ganador de La Casa de Los Famosos México se tomó unos instantes para recuperarse pero, en un gesto que muchos califican de profesionalismo, se levantó y continuó bailando en el desfile.
Estado de salud
Desde el incidente, la principal interrogante que ronda en el ambiente es el verdadero estado de salud de Aldo de Nigris. Aunque cuentas de fans y seguidores han asegurado a través de redes sociales que "está bien y listo para boxear", la preocupación es total debido a la ausencia de declaraciones oficiales por parte del youtuber o su equipo.
Esta falta de comunicación ha generado un clima de incertidumbre entre sus miles de admiradores.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos México, que estuvo llena de polémica, emociones y especulaciones, tuvo su gran final la noche del domingo 5 de octubre y Aldo de Nigris se convirtió en el ganador del primer lugar.
Mar Contreras, Shiky y Abelito se convirtieron el quinto, cuarto y tercer lugar del reality respectivamente.
Aldo De Nigris se llevó el gran premio de 4 millones de pesos, que fueron entregados en una tarjeta de debito especial. Además, se ha confirmado que recibirá un bono sorpresa adicional.