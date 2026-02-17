Asistencia de guatemaltecos al concierto de Shakira

La residencia de Shakira en El Salvador no solo rompió récords de asistencia, también se convirtió en un fenómeno regional. Cabe destacar que la cantante movilizó a miles de fanáticos, entre ellos una multitud de guatemaltecos que cruzaron la frontera para vivir el espectáculo.
De acuerdo con cifras oficiales citadas por medios regionales, 48,464 guatemaltecos asistieron a los conciertos de Shakira en febrero de 2026 en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González. Lo anterior representa aproximadamente el 33.66% del total de más de 143 mil asistentes que acudieron a su residencia artística en territorio salvadoreño.
Los guatemaltecos se consolidaron como la delegación extranjera más numerosa en los conciertos. En total, el 50.18% de los asistentes provinieron del extranjero, superando incluso a la asistencia local, lo que refleja el enorme alcance regional de la artista colombiana.
La residencia incluyó varias fechas consecutivas en el emblemático estadio capitalino, donde Shakira presentó un espectáculo de alto nivel con una producción internacional, coreografías renovadas, visuales impactantes y un recorrido por sus grandes éxitos. Cada noche reunió a decenas de miles de personas, generando un ambiente de euforia que trascendió fronteras.
Más de la residencia de Shakira
El masivo desplazamiento de fanáticos, especialmente desde Guatemala y otros países de Centroamérica, tuvo un efecto inmediato en la economía salvadoreña. Según estimaciones oficiales, la residencia generó un impacto económico cercano a los 55 millones de dólares.
En San Salvador se reportó 100% de ocupación hotelera, además de un incremento significativo en consumo en restaurantes, transporte, comercios y servicios turísticos.
Aerolíneas y líneas de autobuses también registraron alta demanda durante los días de conciertos. Este movimiento consolidó a El Salvador como un nuevo epicentro del espectáculo en la región, demostrando su capacidad logística para albergar eventos internacionales de gran magnitud.
Más allá de las cifras, el fenómeno evidenció el poder de convocatoria de Shakira y la fuerte conexión que mantiene con el público centroamericano.