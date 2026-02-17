Esposa de Brian Littrell cae sobre Nick Jonas en concierto

Nick Jonas pasó la noche de San Valentín en un concierto de los Backstreet Boys. La salida rápidamente atrajo la atención en internet.
El cantante fue visto disfrutando del espectáculo mientras videos y fotos de la noche comenzaban a circular en redes sociales. Los fans se sorprendieron al verlo solo, especialmente después de su romántica publicación ese mismo día dedicada a Priyanka.
En el video viral del concierto, Nick Jonas se sumergió por completo en la actuación. Cantó, se movió al ritmo de la música y se mostró relajado durante toda la noche.
Para la salida, eligió un conjunto completamente blanco con abrigo, bandi y pantalones a juego, lo que le dio un aspecto elegante pero festivo.
Sin duda un momento acaparó la atención, y es que la esposa de Brian Littrell, integrante de los BSB, cayó encima de Nick durante el concierto.
"Bueno, ¡TENÍA que publicar! Así que sí, fui yo quien cayó en @nickjonas No, chicas, NO fue a propósito ? Tropecé con mi bolso y estaba en camino hacia abajo cuando sí, chicas, ¡Nick Jonas me atrapó! ?", escribió.
Por su parte, Brian también le agradeció a Nick Jonas, no solo por asistir al concierto, sino por "atrapar" a su esposa.
"Para nuestro amigo, @nickjonas, fue genial charlar contigo... Gracias por las amables palabras que tuviste sobre nuestro show. Ha sido un placer conocerte desde el principio y ver tu éxito. ¡Oh y nota lateral gracias por atrapar a mi esposa! Lugar correcto en el momento adecuado ?".
Más detalles
El cantante mexicano Carín León y el estadounidense Nick Jonas llamaron la atención de fans y medios tras ser captados disfrutando juntos del concierto de Backstreet Boys durante una presentación en Las Vegas, Estados Unidos.
Los videos y fotos circulan en redes sociales mostrando a ambos disfrutando del espectáculo y compartiendo momentos durante el show.
La escena fue captada durante una de las fechas de la residencia de Backstreet Boys, que ha estado presentándose en el icónico The Sphere con un espectáculo que celebra su amplia trayectoria musical y conectando con generaciones que crecieron con sus éxitos.
Usuarios de plataformas como Instagram compartieron clips breves donde se aprecia a Carín León acompañado por su esposa Meylin Zúñiga , y en la parte de atrás se veía a Nick disfrutando del concierto. Aunque no hubo declaraciones oficiales de los artistas sobre su asistencia, las imágenes rápidamente se hicieron virales entre seguidores de la música en redes sociales.
Los Backstreet Boys han mantenido una actividad constante en los escenarios a nivel internacional, incluso con residencias prolongadas en Las Vegas que han atraído a fanáticos de todas las edades. La banda, integrada por AJ McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson y Nick Carter, ha sido un ícono del pop desde los años 90 y continúa presentando una producción que celebra su legado musical.