Recorrido en Bicicleta 2026: Fun Tours Guatemala

El ciclismo urbano continúa ganando popularidad en Guatemala como una alternativa saludable y recreativa para iniciar el año con energía. Por ello, Fun Tours Guatemala anunció la realización del recorrido en bicicleta 2026, también conocido como Reto Asunción, una actividad pensada para quienes desean salir de la rutina y compartir una experiencia deportiva en grupo.
El evento se llevará a cabo el domingo 22 de febrero, con punto de reunión en el Parque Erick Barrondo a las 6:00 horas, mientras que la salida oficial será a las 7:00.
La organización busca que los participantes reciban instrucciones con anticipación para garantizar un recorrido seguro y ordenado.
Este reto no será una competencia, sino una actividad recreativa cuyo objetivo principal es completar la ruta y disfrutar del recorrido. Los ciclistas podrán elegir entre 35 o 50 kilómetros, atravesando distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Guatemala. El trayecto exacto será compartido con los participantes una vez se complete la inscripción.
Logística, inscripción y costos
El recorrido contará con apoyo logístico, staff, guías especializados, dos puntos de hidratación y acompañamiento durante toda la ruta. Además, los participantes tendrán acceso a asistencia médica y mecánica, un número de identificación, medalla conmemorativa y la oportunidad de participar en la rifa de un casco de ciclismo.
Las inscripciones se realizan mediante un formulario digital, en el cual los interesados deberán ingresar sus datos personales y adjuntar la boleta de pago. Los números de cuenta para el depósito se encuentran disponibles en la página oficial de Facebook de los organizadores.
Los precios establecidos son:
Paquete individual: Q199.00
Paquete grupal (4 o más ciclistas): Q175.00 por persona
Los participantes pueden utilizar bicicleta de montaña, de ruta o urbana, ya que el recorrido se realizará principalmente sobre camino pavimentado.
Un reto urbano para comenzar el año con energía
El Reto Asunción busca consolidarse como uno de los eventos de ciclismo urbano más atractivos del país, ofreciendo una experiencia accesible tanto para principiantes como para ciclistas con experiencia. La modalidad tranquila permite que personas de distintas edades puedan participar y disfrutar de la actividad en compañía de amigos o familiares.
La organización recomienda llevar equipo de protección, hidratación personal, ropa deportiva adecuada y revisar la bicicleta antes del recorrido para garantizar una experiencia segura.
Beneficios de practicar ciclismo
Participar en actividades como este recorrido en bicicleta no solo representa una experiencia recreativa, sino también una inversión en la salud física y mental. Entre los principales beneficios del ciclismo se encuentran:
· Mejora la salud cardiovascular y la resistencia física.
· Fortalece músculos de piernas, abdomen y espalda.
· Reduce el estrés y la ansiedad gracias a la actividad al aire libre.
· Favorece la movilidad y el equilibrio corporal.
· Contribuye al cuidado del medio ambiente al promover el transporte sostenible.
· Ayuda a mantener un peso saludable y mejorar la calidad del sueño.
Además, el ciclismo urbano fomenta la convivencia y el sentido de comunidad, convirtiéndose en una actividad ideal para compartir experiencias mientras se recorren espacios emblemáticos de la ciudad.
El recorrido en bicicleta 2026 de Fun Tours se presenta como una oportunidad perfecta para iniciar el año con actividad física, conocer la ciudad desde otra perspectiva y vivir una experiencia memorable sobre dos ruedas.
