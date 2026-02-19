Eric Dane, icónico Mark Sloan de Grey's Anatomy

El mundo del entretenimiento está de luto. Eric Dane, actor estadounidense conocido por interpretar al carismático doctor Mark Sloan en la exitosa serie Grey’s Anatomy, falleció este 19 de febrero de 2026 a los 53 años, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
La noticia fue confirmada por medios estadounidenses, generando una ola de mensajes de condolencias por parte de colegas, seguidores y figuras de la industria televisiva. Dane había compartido en 2025 que enfrentaba esta enfermedad neurodegenerativa, revelación que marcó un momento difícil en su vida personal y profesional.
Su lucha contra la ELA
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad progresiva que afecta las neuronas motoras, provocando la pérdida gradual del control muscular. No tiene cura y su avance puede impactar la movilidad, el habla y funciones básicas del cuerpo.
En los últimos meses, Eric Dane mostró señales visibles de deterioro físico. Fue captado en silla de ruedas y con dificultades para hablar, aunque se mantuvo cercano a sus seguidores y transmitió mensajes de fortaleza y esperanza.
A pesar de las complicaciones, el actor se mantuvo combativo y agradecido por el apoyo recibido. Su diagnóstico fue recibido con tristeza por sus fanáticos, quienes siguieron de cerca su evolución.
¿Quién era Eric Dane?
Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Desde joven mostró interés por la actuación, iniciando su carrera en televisión durante la década de los noventa con participaciones en series como Saved by the Bell, Charmed y Gideon’s Crossing.
Su gran salto a la fama llegó en 2006 cuando se unió al elenco de Grey’s Anatomy en el papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy". Su personaje, un cirujano plástico carismático y complejo, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público y permaneció en la serie durante varias temporadas.
Tras su salida del drama médico, Dane continuó construyendo una carrera sólida en televisión y cine. Participó en producciones como The Last Ship y más recientemente en la aclamada serie Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, un personaje que mostró una faceta más oscura y dramática de su talento actoral.
Trayectoria y legado
Además de su trabajo en televisión, Eric Dane tuvo participaciones en películas como Marley & Me, Valentine’s Day y Burlesque, consolidándose como un actor versátil capaz de moverse entre el drama y la comedia romántica.
A lo largo de su carrera, fue reconocido por su presencia en pantalla, su carisma y la profundidad que imprimía a sus personajes. Su interpretación de Mark Sloan dejó una huella duradera en la cultura pop y en la historia de las series médicas.
En el plano personal, Dane estuvo casado con la actriz Rebecca Gayheart y fue padre de dos hijas. Aunque enfrentó desafíos personales y profesionales a lo largo de su vida, logró reinventarse y mantenerse vigente en la industria.
Reacciones en la industria
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, actores y productores expresaron su tristeza en redes sociales, destacando su profesionalismo y la energía que aportaba a cada proyecto.
Para millones de espectadores, Eric Dane será recordado como uno de los rostros más emblemáticos de Grey’s Anatomy, una serie que marcó a toda una generación.
Su partida deja un vacío en la televisión estadounidense, pero también un legado de personajes memorables que permanecerán en la memoria del público.