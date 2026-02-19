Premio Lo Nuestro 2026: Artistas Ganadores de 38ª Edición

La música latina vivió una de sus noches más esperadas con la celebración de Premio Lo Nuestro 2026, evento que reunió a las máximas figuras del regional mexicano, urbano, pop y tropical en el Kaseya Center de Miami, Florida. En su edición número 38, la ceremonia premió 44 categorías y celebró el talento de 248 artistas nominados.
Desde la alfombra rosa hasta la entrega de los galardones, la velada estuvo marcada por el glamour, las sorpresas y el reconocimiento a quienes han dominado las listas de popularidad durante el último año.
La alfombra: glamour y tendencias
Antes de iniciar la premiación, la alfombra rosa se convirtió en una pasarela de alta moda.
Yeri Mua destacó con un ajustado vestido en tono nude que resaltó su figura y captó la atención de las cámaras. María Becerra apostó por un concepto artístico al presentarse junto a los alter ego de su álbum "QUIMERA", llevando una propuesta visual diferente y arriesgada.
Natti Natasha brilló con un elegante diseño que acompañó el momento en que fue reconocida por su álbum "Natti Natasha en Amargue". La artista dominicana dedicó su premio a su familia y a su "República Dominicana amada".
Maluma y Carín León apostaron por trajes clásicos con toques contemporáneos, mientras Romeo Santos mantuvo su estilo sobrio y elegante.
Los grandes ganadores de la noche
La ceremonia reconoció lo mejor de la música latina en distintas categorías. Estos fueron algunos de los artistas premiados:
· Álbum del Año Pop: Morat con su trabajo "Ya es mañana".
· Colaboración del Año música mexicana: Si tú me vieras - Carin León y Maluma
· Canción del Año / Música Mexicana: Carín León - El Amor de mi Herida
· Artista Masculino del Año: Maluma
· Álbum del Año - Tropical: Natti Natasha - En Amargue
· La Mezcla Perfecta del Año: Que Me Quiera Ma' - Marc Anthony y Wisin
· Artista del Año - Tropical: Romeo Santos
· Canción Banda del Año: El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
· Grupo o Dúo del Año - Música Mexicana: Julián Álvarez y Su Norteño Banda
· Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano: Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
· Canción del Año - Tropical: Tú Con Él - Rauw Alejandro
· Artista Masculino del Año - Urbano: Bad Bunny
· Canción del Año - Pop/Rock: Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
· Artista Masculino del Año - Música Mexicana: Carín León
· Colaboración Crossover del Año: Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves
· Canción Norteña del Año: Rey Sin Reina - Julión Álvarez y Su Norteño Banda
· Tour del Año: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
· Canción del Año - Urbano: Latina Foreva - Karol G
· Mejor Combinación Femenina: Brujería - Yuridia & Majo Aguilar
· Mejor EuroSong - Pop/Urbano: 6 De Febrero - Aitana
· Canción del Año - Pop: Con Otra - Cazzu
· Mejor Canción de Música Cristiana: Sonríele - Daddy Yankee
· Artista Pop Femenina del Año: Cazzu
· AfroBeat del Año: Soleao - Myke Towers & Quevedo
· Artista Revelación del Año Femenino: Camila Fernández
· Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
· Canción Mariachi/Ranchera del Año: Sin Llorar - Yuridia
· Artista Femenina del Año - Urbano: Karol G
· Canción del Año: DTMF - Bad Bunny
· Colaboración del Año - Pop: Bésame - Alejandro Sanz & Shakira
· Colaboración del Año - Pop/Urbano: Que Haces - Becky G & Manuel Turizo
Una celebración de la música latina
Premio Lo Nuestro 2026 no solo reconoció a los artistas más exitosos del año, sino que reafirmó la diversidad y riqueza de la música latina, que continúa expandiendo su influencia a nivel mundial.
La edición 38 dejó momentos memorables, discursos emotivos y una alfombra llena de estilo, demostrando que la industria latina atraviesa uno de sus momentos más sólidos y globales.