Tiburón muerde al sobrino de Anahí: estado de salud revelado

Un momento de gran tensión vivió la familia de Marichelo Puente, hermana de Anahí, y Jorge D’Alessio luego de que su hijo menor sufrió una mordedura de tiburón durante unas vacaciones familiares en Tulum, Quintana Roo.
La actriz hizo público el incidente para generar prevención y alertar a otras familias que vacacionan en la zona, pues asegura que no suele haber advertencias sobre la presencia de tiburones tan cerca de la orilla.
Mediante redes sociales, Marichelo relató el angustiante episodio:
"Fue una historia increíble, parecía de película. Mis hijos estaban jugando con un amigo a solo 20 pasos de nosotros, con el agua por debajo de la cintura, cuando de pronto comenzaron unos gritos desgarradores de uno de ellos".
Su otro hijo fue quien escuchó el llamado de auxilio, corrió a sacarlo del agua junto con el amigo que los acompañaba y, afortunadamente, actuaron rápido.
La actriz detalló que, en un primer momento, pensaron que se trataba de la picadura de algún animal pequeño, como un cangrejo. Sin embargo, al revisar la pierna del menor, encontraron que la herida era extensa y estaba llena de sangre. Fue entonces cuando observaron cómo una cola se alejaba rápidamente en el agua, lo que confirmó la gravedad del ataque.
Atención médica inmediata y diagnóstico
Ante la emergencia, la familia no dudó en buscar ayuda. Llevaron a su hijo de inmediato al hospital más cercano, donde un ortopedista atendió al menor, limpió la herida y realizó las suturas necesarias. El médico confirmó a la familia lo que temían: se trataba claramente de una mordedura de tiburón.
La hermana de Anahí sostuvo con evidente conmoción: "No se compara lo que uno siente. Siempre lo ves en documentales y películas, pero nunca imaginas que le puede ocurrir a tu propio hijo."
Tras los primeros auxilios, la familia regresó con su hijo a la Ciudad de México para continuar la evaluación médica.
"Estuvimos pendientes en todo momento de su evolución. Su doctor nos tranquilizó al confirmar que la herida no dañó músculos, nervios ni causó lesiones graves. Ahora está recuperándose en casa, yo lo cuido y apapacho mucho. No puede aún apoyar el pie, pero va cicatrizando bien", aseguró la actriz.
Marichelo Puente compartió el caso públicamente como una advertencia para otras familias y visitantes de la playa. "Decidí contar esta historia porque no suelen dar avisos, pero sí hay muchos tiburones cerca de la orilla en esa zona", remarcó.
Añadió que su hijo pequeño le dijo: "Mamá, están defendiendo su casa", y ella reflexionó que puede tratarse de una reacción defensiva del animal al sentirse invadido o asustado.
Insistió en extremar precauciones, especialmente cuando niños juegan cerca del mar, ya que cada vez es más frecuente escuchar historias similares sobre ataques o avistamientos de tiburones en áreas habitualmente turísticas.