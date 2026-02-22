Sadie Sink Brilla en BAFTA con un Look Icónico

La aparición de Sadie Sink en los premios de la British Academy of Film and Television Arts BAFTA fue uno de los momentos más esperados de la noche. La ceremonia, celebrada el 22 de febrero en el Royal Festival Hall, reunió a lo más destacado del cine internacional, pero fue la actriz quien capturó buena parte de los reflectores.
Para la ocasión, la intérprete eligió un vestido strapless verde menta firmado por Prada. La silueta limpia, de líneas minimalistas y caída impecable, evocaba una elegancia clásica que contrastaba con la frescura juvenil que caracteriza a la actriz. El tono pastel resaltó aún más su icónica melena pelirroja, creando una combinación visual que muchos calificaron como "de cuento de hadas".
El corte largo de los 90 que volvió a reinar
Más allá del vestido, el verdadero protagonista del look fue su cabello. Sadie Sink apostó por el corte largo en capas con fleco blunt —recto y ligeramente irregular— que dominó la década de los 90 y que este 2026 regresa con fuerza.
Se trata de un estilo caracterizado por capas largas que aportan movimiento natural, combinado con un flequillo definido que enmarca el rostro. Tradicionalmente, este corte se acompaña de un blowout con puntas ligeramente hacia adentro, potenciando el volumen y logrando un acabado sofisticado pero relajado.
En los años noventa, este look fue popularizado por supermodelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford, así como por figuras del espectáculo como Jennifer Aniston y Thalía.
Hoy, el estilo ha reaparecido en pasarelas de casas como Chanel y Chloé durante sus colecciones Primavera-Verano 2026, consolidándose como una de las tendencias más fuertes del año.
En Sadie Sink, el resultado fue un aire bohemio y etéreo que la hizo lucir como una princesa contemporánea: romántica, segura y absolutamente vigente.
¿Quién es Sadie Sink?
Nacida el 16 de abril de 2002 en Texas, Sadie Sink inició su carrera en el teatro musical antes de dar el salto a la televisión y el cine. Su papel más reconocido es el de Max Mayfield en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things", donde se convirtió en una de las favoritas del público por su intensidad interpretativa y carisma en pantalla.
Desde su debut en la segunda temporada del fenómeno creado por los hermanos Duffer, Sink demostró una madurez actoral que la posicionó como una de las jóvenes promesas de Hollywood.
Su desempeño en la cuarta temporada, particularmente en episodios emocionalmente complejos, fue ampliamente elogiado por la crítica.
Además de Stranger Things, la actriz ha participado en producciones cinematográficas y proyectos de moda que la han consolidado como un referente de estilo para la Generación Z.