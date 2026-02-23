 Estrenos de Cine: Terror, Romance y Documental Explosivo
Terror sangriento, romance que rompe corazones y un documental explosivo llegan esta semana al cine

Terror, romance y música se apoderan de la cartelera con tres estrenos que prometen emociones intensas en la pantalla grande.

Scream 7

La cartelera del cine se renueva con tres estrenos que prometen atraer a públicos muy distintos. Se trata del regreso de una de las sagas de terror más icónicas, un drama romántico que apuesta por las segundas oportunidades y un documental musical.

Estos son los estrenos de cine de la semana que ya generan conversación entre los fanáticos.

  • Scream 7

La franquicia de terror regresa con Scream 7, una nueva entrega que revive el legado de Ghostface y lo adapta a una generación marcada por las redes sociales y la exposición digital.  En esta ocasión, un nuevo grupo de jóvenes se convierte en el blanco de un asesino que parece conocer cada uno de sus secretos.

Una serie de ataques sacude a la ciudad cuando un nuevo Ghostface comienza a acechar a un grupo de amigos universitarios.  Mientras intentan descubrir la identidad detrás de la máscara, viejos fantasmas del pasado resurgen y las reglas del "slasher" vuelven a cambiar.

  • Epic: Elvis Presley in Concert, que sea de un parrafo

Se trata de un homenaje audiovisual que revive los momentos más emblemáticos de Elvis Presley sobre el escenario, combinando actuaciones restauradas y material especial para capturar la energía, el carisma y la fuerza musical que lo convirtieron en una leyenda eterna del rock.

Más estrenos que no te puedes perder

  • Bendito corazón

El romance también tiene su espacio esta semana con Bendito corazón, una historia que apuesta por la fe en el amor incluso después de la pérdida. Tras atravesar una ruptura devastadora, una joven decide regresar a su ciudad natal en busca de tranquilidad.

Allí se reencuentra con un antiguo amor que ahora enfrenta sus propios conflictos personales.  Entre recuerdos, segundas oportunidades y decisiones difíciles, ambos deberán descubrir si el destino les da una nueva oportunidad o si el pasado pesa demasiado.

  • Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined

La música llega a la pantalla grande con un documental que promete emocionar a los seguidores del dúo. El filme ofrece un recorrido íntimo por la trayectoria de la banda, desde sus inicios hasta los escenarios más multitudinarios del mundo.

A través de imágenes inéditas, testimonios y momentos detrás de cámaras, el documental muestra los desafíos creativos, la presión de la fama y la conexión única con sus fans.

