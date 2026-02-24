BAFTA se disculpa por insulto racista en gala de premios

El término "nigger", considerado profundamente ofensivo y cargado de violencia histórica, resonó en el auditorio y generó un inmediato malestar entre los asistentes. El hecho obligó tanto a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) como a la BBC, encargada de la transmisión, a emitir disculpas públicas.
El contexto del incidente
Antes del inicio de la gala, el presentador Alan Cumming informó al público que entre los invitados se encontraba John Davidson, activista escocés con síndrome de Tourette y productor ejecutivo de la película ‘I Swear’, nominada en la ceremonia. Se explicó que podría emitir sonidos o expresiones involuntarias debido a su condición.
Sin embargo, cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo subieron al escenario, se escuchó un insulto racista que generó tensión inmediata en el recinto. Posteriormente, Davidson expresó que se sentía "profundamente mortificado" y aseguró que lo dicho "no es un reflejo de mis creencias personales".
El comunicado oficial de BAFTA
Un día después del evento, BAFTA difundió un comunicado fechado el 23 de febrero en el que asumió responsabilidad por lo ocurrido y ofreció disculpas públicas.
"En los Premios BAFTA, nuestros invitados escucharon un lenguaje muy ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantas personas. Queremos reconocer el daño que esto ha causado, abordar lo sucedido y pedir disculpas a todos", señaló la institución en su declaración.
En el texto, la organización explicó que uno de sus invitados, John Davidson MBE, padece síndrome de Tourette, una condición que provoca tics verbales involuntarios.
Asimismo, subrayó que antes de la ceremonia se advirtió al público sobre la posible presencia de lenguaje fuerte derivado de estos tics.
"El síndrome de Tourette provoca tics verbales involuntarios sobre los que la persona no tiene control. Dichos tics no reflejan de ninguna manera las creencias del individuo y no son intencionales", indicó BAFTA.
La Academia también ofreció disculpas directas a los actores afectados: "Al inicio de la ceremonia, muchas personas en la sala escucharon un tic fuerte en forma de un término profundamente ofensivo... y les pedimos disculpas sin reservas a ellos y a todos los afectados". Además agradeció "su increíble dignidad y profesionalismo".
En el cierre del comunicado, BAFTA afirmó: "Asumimos plena responsabilidad por haber puesto a nuestros invitados en una situación muy difícil y pedimos disculpas a todos. Aprenderemos de esto y mantendremos la inclusión en el centro de todo lo que hacemos".
La respuesta de la BBC
La BBC, que transmitió la ceremonia con retraso de dos horas, también pidió disculpas por no haber eliminado el fragmento antes de la emisión.
Inicialmente, el insulto pudo escucharse en la transmisión televisiva y en el servicio de streaming, lo que generó nuevas críticas.
Posteriormente, la cadena retiró la secuencia y anunció que el contenido sería editado. En su explicación pública señaló que "algunos espectadores pudieron haber escuchado lenguaje fuerte y ofensivo", y reiteró que se trató de "tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette".
Reacciones y críticas
El incidente ha abierto un intenso debate sobre inclusión, responsabilidad institucional y racismo estructural. Mientras organizaciones como Tourettes Action defendieron que los tics son involuntarios y no reflejan las creencias de la persona, voces críticas consideraron insuficiente la respuesta de la Academia.
El guionista y productor Jonte Richardson anunció su dimisión como juez de los premios BAFTA en protesta por la gestión del caso, argumentando que la organización no ofreció una disculpa adecuada a las comunidades afectadas.
En redes sociales, actores como Jamie Foxx y Wendell Pierce manifestaron su apoyo a Michael B. Jordan y Delroy Lindo. Pierce sostuvo que "el insulto hacia ellos tiene prioridad. No importa el motivo del insulto racista", mientras que Foxx calificó lo ocurrido como "inaceptable".
Una gala marcada por la controversia
Lo que debía ser una noche de celebración del cine terminó envuelto en polémica. La discusión ahora gira en torno a cómo equilibrar la comprensión de una condición médica con el impacto real que tienen palabras cargadas de odio racial.
BAFTA aseguró que aprenderá de lo sucedido y que mantendrá la inclusión en el centro de sus acciones. Sin embargo, el episodio ya ha dejado una huella profunda en una de las ceremonias más importantes del calendario cinematográfico internacional.