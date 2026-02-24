Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por difamación

El reconocido cantante español Julio Iglesias ha interpuesto una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, luego de que esta lo calificara públicamente como "abusador sexual" en el marco de un debate sobre violencia machista y responsabilidad social.
El caso ha generado un fuerte debate en España, no solo por tratarse de una figura artística de talla internacional, sino también por involucrar a una alta representante del Ejecutivo.
Una larga trayectoria
Julio Iglesias es uno de los artistas españoles más exitosos de todos los tiempos. Nació en Madrid en 1943 y comenzó su carrera musical a finales de la década de 1960 tras abandonar el fútbol profesional debido a un accidente automovilístico que marcó su vida.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Iglesias ha vendido cientos de millones de discos en distintos idiomas y es considerado uno de los cantantes latinos con mayor proyección internacional.
Temas como "Me olvidé de vivir", "Hey" o "La vida sigue igual" lo consolidaron como ícono romántico en Europa, América Latina y Estados Unidos.
Su imagen pública durante años estuvo asociada al éxito, el glamour y una intensa vida sentimental.
Las acusaciones de acoso sexual
En los últimos años, en el contexto del movimiento global contra el acoso y abuso sexual, el nombre de Julio Iglesias apareció vinculado a señalamientos realizados por mujeres que afirmaron haber vivido situaciones de comportamiento inapropiado en el pasado.
Las acusaciones surgieron a través de testimonios públicos y declaraciones mediáticas en las que se le señaló de conductas que habrían ocurrido décadas atrás. Sin embargo, no prosperaron procesos judiciales firmes en su contra ni se emitieron condenas penales relacionadas con esos señalamientos.
El cantante ha negado en distintas ocasiones cualquier conducta constitutiva de delito y ha defendido su honor y trayectoria profesional.
¿Por qué Yolanda Díaz lo llamó "abusador sexual"?
La controversia escaló cuando Yolanda Díaz, en una intervención pública sobre igualdad y lucha contra la violencia sexual, mencionó el nombre del artista al referirse a figuras influyentes señaladas por conductas inapropiadas. En ese contexto utilizó la expresión "abusador sexual", lo que desató una inmediata reacción del entorno del cantante.
Según fuentes cercanas al intérprete, esa calificación supone una vulneración directa a su derecho al honor y a la presunción de inocencia, ya que no existe sentencia judicial que lo declare culpable de ningún delito de abuso sexual.
El equipo legal de Iglesias sostiene que el uso de esa expresión por parte de una autoridad del Gobierno no es una opinión aislada, sino una afirmación con peso institucional que podría afectar su reputación nacional e internacional.
La demanda y el debate público
La demanda presentada busca que se rectifiquen las declaraciones y que se reconozca el daño moral causado. El caso abre un debate complejo en España: por un lado, la libertad de expresión en el ámbito político; por otro, el derecho al honor y a la presunción de inocencia.
El conflicto también revive la discusión sobre cómo se manejan públicamente las acusaciones de acoso cuando no existe una resolución judicial firme. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de señalar comportamientos cuestionables en figuras públicas, otros advierten sobre los riesgos de emitir calificativos que pueden interpretarse como condenas anticipadas.
Para Julio Iglesias, esta controversia representa uno de los episodios más delicados de su carrera. A sus más de 80 años, el artista vuelve a ocupar titulares no por su música, sino por una disputa legal con una de las figuras más relevantes del Gobierno español.
El desenlace del proceso judicial podría sentar un precedente sobre los límites del discurso político cuando se refiere a personas que han sido objeto de acusaciones públicas sin sentencia firme.