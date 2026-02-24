 Gomita: ¿Muerte por bajar de peso? Últimas noticias
¿Murió Gomita por intentar bajar más de peso? Esto es lo que se sabe

De acuerdo con un video difundido en TikTok, la creadora de contenido habría sido encontrada sin vida dentro de su domicilio.

gomitapublicaatr-1f09525f4456e6500c6a61f71ad2ca80.jpg / FOTO:

El reciente rumor sobre la presunta muerte de la reconocida influencer "Gomita", cuyo nombre real es Araceli Ordaz, sorprendió y conmocionó a miles de seguidores en redes sociales. 

La especulación se originó a raíz de un video viral en TikTok en el que supuestamente se informaba que la creadora de contenido había sido hallada sin vida en su propio domicilio.

De acuerdo con el material difundido en dicha plataforma, el mensaje alarmante citaba: "Ahogada en vómito, encuentran sin vida a Araceli Ordaz #Gomita en un domicilio".

Esta publicación generó incertidumbre, desinformación y preocupación, ya que el rumor se esparció rápidamente intensificando la inquietud entre sus seguidores y familiares.

Se pasan de verdad 😟

Horas después de que la noticia falsa ganara fuerza, Gomita aprovechó sus redes sociales para desmentir el rumor de su supuesta muerte y ofrecer tranquilidad a sus seguidores.

Ella señaló que este tipo de publicaciones no solo la afectan personalmente, sino que también causan alarma y sufrimiento innecesario a su familia.

"Qué horror que saquen una noticia horrorosa publicada por vistas. Es real, asustan a mi familia. Con eso no se juega", señaló.

Su respuesta busca poner en evidencia el mal uso de la información en redes sociales y la responsabilidad que implica compartir contenido no verificado.

La raíz del rumor

El caos comenzó a raíz de un mensaje compartido por ella misma el pasado 5 de febrero, donde Gomita confesó haber estado "a punto de perder la vida" tras ser sometida a una cirugía de emergencia.

La falta de detalles iniciales sobre su diagnóstico médico permitió que las especulaciones en redes sociales se salieran de control rápidamente.  

Gomita había enfrentado problemas de salud días atrás y recientemente fue hospitalizada por una peritonitis. 

Actualmente, Gomita se encuentra en un delicado pero constante proceso de recuperación. Recientemente, compartió con sus seguidores cómo su madre, "Doña Chavis", le realiza las curaciones de una herida quirúrgica en el abdomen, mencionando que, aunque presenta algo de líquido y comezón, lo considera una señal de sanación.

A pesar del trago amargo de los rumores, la influencer se dice agradecida por esta "nueva oportunidad de vida" y decidida a no dejarse vencer.  

Foto embed
Gomita cicatriz - Redes sociales

