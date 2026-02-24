Viña del Mar 2026: Artistas y dónde ver en vivo el 24 de febrero

El Festival de Viña del Mar es uno de los encuentros musicales más esperados de Latinoamérica y una fecha muy especial para sus seguidores.
Hoy martes 24 de febrero, el público podrá disfrutar de una jornada llena de talento y sorpresas en el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara, donde artistas nacionales e internacionales subirán al escenario para conquistar a los "viñamarinos" y millones de espectadores a través de la transmisión en vivo.
La edición de este martes en Viña del Mar destaca por una cartelera que combina estilos, generaciones y propuestas musicales distintas, logrando atraer tanto a jóvenes como adultos.
La producción del evento prepara cada detalle para asegurar que cada show cumpla las expectativas y mantenga la energía tradicional que identifica a Viña del Mar. La transmisión comenzará alrededor de las 6:30pm hora Guatemala.
Este martes 24 de febrero estarán en vivo:
- -El dúo mexicano Jesse & Joy, interpretando su pegadizo repertorio de baladas y canciones pop.
- -El comediante venezolano Esteban Düch.
- -El grupo de K-pop NMIXX, uno de los más convocantes de la escena juvenil.
En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.
Más detalles
- Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.
- Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).
- Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.
La noche del martes 24 de febrero también será crucial para la competencia internacional y folclórica, donde nuevos talentos de diferentes países presentarán sus propuestas musicales. Los jurados, compuestos por destacadas personalidades del mundo artístico y mediático, tendrán la difícil tarea de evaluar cada interpretación y seleccionar a los finalistas. Este segmento del festival es fundamental, ya que ofrece una vitrina global a artistas emergentes y contribuye a la renovación de la escena musical.
Los premios Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, máximos galardones del certamen, serán entregados a los artistas que logren conquistar al público y al jurado. La interacción entre los animadores, los artistas y el "Monstruo" es un elemento distintivo de Viña del Mar, creando momentos de gran intensidad y emoción que quedan grabados en la memoria colectiva.