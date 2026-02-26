 Actor de 'Volver al Futuro' demandado por agresión y acoso
Demandan a famoso actor de "Volver al futuro" por agresión y acoso

Un actor de "Volver al futuro" enfrenta una demanda civil por presunta agresión, fraude y acoso contra una modelo británica diagnosticada con autismo.

Crispin Glover - Volver al futuro, Redes sociales
Crispin Glover - Volver al futuro / FOTO: Redes sociales

Crispin Glover, reconocido mundialmente por interpretar a George McFly en la icónica película Volver al futuro (1985), enfrenta una demanda civil en Estados Unidos presentada por una modelo británica que lo acusa de agresión, acoso y manipulación emocional.

El caso ha generado amplio debate en redes sociales debido a la gravedad de los señalamientos y al contraste entre las versiones de ambas partes.

Mientras la demandante solicita una compensación por daños emocionales y económicos, el actor niega categóricamente las acusaciones y su equipo legal sostiene que la denuncia carece de sustento.

¿Quién lo demanda y qué exige?

La acción legal fue interpuesta por una mujer que se identifica bajo el seudónimo de Jane Doe. Según el documento presentado ante la corte, la modelo —diagnosticada con autismo— asegura haber sostenido una relación cercana con Glover que inició en 2015 tras conocerse en redes sociales.

De acuerdo con su versión, durante años el actor le habría insistido en mudarse a Los Ángeles bajo la promesa de nuevas oportunidades laborales y una vida diferente. Finalmente, tras un encuentro en 2023, Jane Doe decidió trasladarse a California y, a inicios de 2024, se instaló en la residencia del actor ubicada en Silver Lake.

La demanda sostiene que Glover le ofreció un puesto como asistente personal; sin embargo, la modelo afirma que pronto comenzó a realizar tareas sin remuneración y que, además, se esperaba que asumiera un rol similar al de una pareja conviviente. Según su relato, vendió pertenencias para costear la mudanza y terminó en una situación de dependencia económica.

La acusación más grave

El episodio central de la demanda se sitúa el 2 de marzo de 2024. Jane Doe asegura que al intentar ingresar a la vivienda para recuperar objetos personales encontró las puertas cerradas y que, tras un altercado, el actor presuntamente la asfixió.

La modelo también afirma que, tras el incidente, Glover llamó a la policía y la denunció como intrusa en su propiedad. Ella sostiene que el episodio le causó afectaciones emocionales severas y agravó su condición de vulnerabilidad.

Por ello, solicita una compensación económica por daños morales y perjuicios financieros derivados, según su versión, de la manipulación y el abuso.

La respuesta del actor

Crispin Glover, a través de su representante, negó las acusaciones. Su equipo legal calificó la demanda como infundada y afirmó que los hechos ocurrieron de manera distinta a lo descrito por la demandante.

Según la defensa del actor, el 2 de marzo de 2024 Glover habría sido agredido dentro de su propiedad y actuó en defensa propia. Además, señalaron que una persona fue arrestada por las autoridades en relación con el incidente y que existe una orden de restricción emitida contra la modelo.

El equipo jurídico del actor sostiene que la demanda busca dañar su reputación y aseguró que presentarán pruebas para desestimar las acusaciones.

La trayectoria de Crispin Glover

Crispin Hellion Glover nació el 20 de abril de 1964 en Nueva York y comenzó su carrera en la actuación a temprana edad. Alcanzó la fama internacional en 1985 al interpretar a George McFly, el padre tímido y excéntrico de Marty McFly en Volver al futuro, papel que lo convirtió en una figura de culto dentro del cine de los años ochenta.

Aunque no participó en las secuelas de la saga debido a diferencias contractuales, Glover continuó construyendo una carrera caracterizada por personajes peculiares y proyectos independientes.

Ha trabajado en películas como River’s Edge, Wild at Heart, Los ángeles de Charlie y Beowulf, además de incursionar en la dirección, escritura y música.

A lo largo de los años, el actor ha mantenido una imagen pública reservada y una carrera alejada de los grandes escándalos mediáticos, lo que ha generado aún más sorpresa ante las recientes acusaciones.

Un caso que sigue en proceso

El proceso legal se encuentra en etapa inicial y será la corte la que determine la validez de las pruebas y los testimonios presentados por ambas partes. Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones divididas entre seguidores del actor y usuarios que exigen que se investiguen a fondo las acusaciones.

Por ahora, Crispin Glover niega rotundamente los señalamientos, mientras que la demandante insiste en que busca justicia y reparación por los daños que asegura haber sufrido.

