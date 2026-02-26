Viña 2026: Video revela cómo apagan el micrófono a Asskha

La presentación de Asskha Sumathra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar continúa generando repercusiones luego de que se viralizara un registro que muestra el instante exacto en que le apagan el micrófono sobre el escenario de la Quinta Vergara.
El episodio ocurrió la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, cuando la comediante, tras sostener un intercambio con los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, intentó continuar hablando ante el público.
Sin embargo, en el video que comenzó a circular en redes sociales se aprecia claramente que su voz deja de escucharse de un momento a otro. Segundos después, baja la cabeza y se retira del escenario, en medio de gestos de desconcierto.
La situación fue ampliamente comentada en televisión, particularmente en el matinal Tu Día, donde José Luis Repenning, Priscilla Vargas y Nelson Beltrán analizaron las imágenes cuadro a cuadro. Para muchos televidentes y asistentes, el registro confirmaría que el corte no fue simplemente el cierre habitual del bloque de humor, sino una decisión ejecutada en pleno escenario.
Una rutina aplaudida que terminó en controversia
Más allá del abrupto final, Asskha Sumathra logró imponerse ante el "Monstruo" de la Quinta Vergara, obteniendo la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los máximos reconocimientos que entrega el certamen. Durante gran parte de su show, la comediante consiguió risas constantes y una conexión evidente con el público.
Sin embargo, la reacción de la audiencia tras el corte fue inmediata. Se escucharon silbidos y manifestaciones de desaprobación, reforzando la sensación de que la rutina estaba siendo bien recibida antes de la interrupción.
En su conferencia de prensa posterior, la artista optó por una postura mesurada. Evitó profundizar en la polémica y no cuestionó directamente a la organización, pese a la insistencia de los periodistas.
Las posibles razones del corte
En el debate televisivo surgieron distintas hipótesis sobre lo ocurrido:
· Extensión del show: Algunos panelistas plantearon que la rutina podría haberse extendido más allá del tiempo asignado.
· Contenido subido de tono: Otra teoría apunta a que ciertos chistes habrían generado incomodidad en la organización.
· Menciones comerciales: También se mencionó la referencia a marcas no auspiciadoras del festival.
· Interacción con el jurado: Las constantes dinámicas con integrantes del jurado, entre ellos Matteo Bocelli, podrían haber tensado la planificación del espectáculo.
Hasta ahora, la organización no ha entregado una explicación oficial detallada sobre la decisión.
Sobre Viña del Mar
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es el evento musical más importante de Latinoamérica y uno de los más antiguos del mundo en su categoría. Se celebra cada verano en la ciudad de Viña del Mar, ubicada en la Región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago.
El epicentro del espectáculo es la Quinta Vergara, un anfiteatro al aire libre con capacidad para más de 15 mil personas, conocido por su exigente público, apodado el "Monstruo".
La edición 2026 se desarrolla durante la última semana de febrero, reuniendo a artistas internacionales, competencia folclórica e internacional, y humoristas que deben enfrentar uno de los escenarios más desafiantes del continente.