 Cómo y dónde ver los SAG Awards 2026: Fecha y Hora
Farándula

¿Dónde y a qué hora ver los SAG Awards 2026?

Actor Awards 2026: nueva era para los premios del Sindicato de Actores se celebrará el domingo 1 de marzo.

Los Actor Awards, presentados por SAG-AFTRA, anteriormente conocidos como los SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores), son galardones que reconocen las actuaciones más destacadas en cine y televisión en horario estelar.

Fundados en 1995, estos premios se han consolidado como uno de los eventos más importantes de la temporada en Hollywood, junto con los Globos de Oro y los Premios de la Academia.

La edición número 32 de los Actor Awards se celebrará el domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, a partir de las 19:00 horas, hora de Guatemala. Por segundo año consecutivo, la ceremonia se transmitirá en vivo a través de Netflix.

En este ciclo, el sindicato oficializa el nombre Actor Awards con el objetivo de fortalecer su identidad en torno a la icónica estatuilla "The Actor".

El showrunner Jon Brockett y la presidenta del comité de premios, JoBeth Williams, explicaron que este cambio responde a la necesidad de reflejar con mayor claridad la misión del evento: reconocer el talento destacado de la actuación en cine y televisión.

Nominaciones: Listado de producciones y artistas destacados

Las nominaciones de 2026 exploran una amplia gama de categorías tanto cinematográficas como televisivas, resaltando actuaciones individuales, el trabajo de elencos y la labor de especialistas en escenas de acción.

  • En cine, las producciones nominadas incluyen títulos como One Battle After Another, Sinners, Hamnet, Frankenstein y Marty Supreme, que compiten tanto por mejor elenco como por los reconocimientos a actuaciones principales.
  • Entre los intérpretes destacados se encuentran Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone y Michael B. Jordan.
  • Para quienes vibran con la acción, las películas Mission: Impossible - The Final Reckoning y F1 lideran en la categoría de especialistas de acción.

El apartado televisivo también promete emociones fuertes este año. Series como The White Lotus, Severance, The Studio, Adolescence y The Pitt encabezan las nominaciones en las principales categorías, compitiendo por los premios a mejor elenco y mejor actuación individual. Además, producciones populares como Andor, The Last of Us y Stranger Things participan en la disputa al reconocimiento de especialistas en secuencias de acción.

