 Harrison Ford: Homenaje a su Carrera en Actor Awards
Farándula

Entre ovaciones y emoción: Harrison Ford es homenajeado por seis décadas de carrera en los Actor Awards

El legendario actor recibió el Premio a la Trayectoria en los Actor Awards 2026 y, entre lágrimas y aplausos, recordó su camino en el cine con una frase que sorprendió a todos.

Harrison Ford en los Actor Awards, Redes sociales
Harrison Ford en los Actor Awards / FOTO: Redes sociales

La edición 2026 de los Actor Awards, antes conocidos como SAG Awards, vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Harrison Ford subió al escenario del Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles para recibir el Premio a la Trayectoria otorgado por SAG-AFTRA.

Con 83 años y más de seis décadas de carrera, el actor fue ovacionado de pie por colegas y asistentes en una ceremonia transmitida en vivo. La distinción lo convierte en el 61º artista en recibir este reconocimiento, uniéndose a figuras legendarias como Sidney Poitier, Jane Fonda, Robert De Niro, Elizabeth Taylor y James Earl Jones.

Un ícono del cine mundial

Harrison Ford es uno de los actores más influyentes y taquilleros de la historia del cine. Nacido el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, alcanzó fama mundial interpretando a Han Solo en la saga Star Wars y al arqueólogo aventurero Indiana Jones. También dio vida al analista Jack Ryan en Juego de Patriotas y Peligro Inminente, y al enigmático Rick Deckard en Blade Runner.

A lo largo de su carrera ha interpretado héroes de acción, presidentes de Estados Unidos y personajes complejos que lo consolidaron como una figura central del cine comercial y de autor.

En los últimos años, Ford ha seguido activo en la industria, participando en la serie Shrinking, de Apple TV+, donde interpreta al doctor Paul Rhoades, un terapeuta diagnosticado con Parkinson. Por ese papel, fue nominado a su primer Emmy el año pasado, demostrando que su vigencia artística continúa intacta.

Un homenaje lleno de humor y admiración

El encargado de presentar el galardón fue el actor Woody Harrelson, quien abrió su discurso con humor: "Estoy aquí para celebrar a uno de los mejores actores de todos los tiempos... Leonardo DiCaprio", bromeó antes de revelar que el verdadero homenajeado era Ford.

Harrelson destacó que Ford es "un verdadero hombre del Renacimiento, un actor icónico, piloto distinguido y maestro carpintero que construyó su propia casa", añadiendo con ironía: "Yo no sé ni cómo funciona la cafetera".

Tras un video que repasó su trayectoria cinematográfica, Ford subió al escenario visiblemente conmovido.

 "Estoy aquí para recibir un premio por estar vivo"

En su discurso, el actor combinó humildad, gratitud y humor. "Me siento increíblemente agradecido por esta atención tan generosa, pero quiero dejar algo claro: también me siento muy humilde", comenzó.

Mirando al público compuesto por colegas nominados, agregó: "Estoy en una sala llena de actores, muchos de los cuales están aquí porque han sido nominados por su increíble trabajo. Yo estoy aquí para recibir un premio por estar vivo".

La frase arrancó risas y aplausos, pero también reflejó la conciencia del actor sobre el paso del tiempo y su legado.

En otro momento que generó sorpresa y admiración, afirmó: "Estoy a la mitad de mi carrera. Sigo siendo un actor en activo". La declaración fue interpretada como una muestra de su pasión intacta por la actuación, incluso después de más de 60 años frente a las cámaras.

En entrevistas recientes, Ford ha reflexionado sobre cómo descubrió su vocación en la universidad. "Me di cuenta rápidamente de que amaba contar historias. Me gustaba disfrazarme y fingir ser otra persona. Me hacía sentir realmente invisible, porque podía esconderme detrás del personaje. Esa fue la primera libertad que sentí de verdad", ha dicho sobre sus inicios.

Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios honoríficos, entre ellos el AFI Life Achievement Award, el Globo de Oro Cecil B. DeMille, la Palma de Oro honorífica en Cannes y el Critics Choice Career Achievement Award.

Un momento que marcó la noche

La ceremonia de los Actor Awards 2026 estuvo llena de momentos destacados, pero la entrega del Premio a la Trayectoria a Harrison Ford se convirtió en el instante más emotivo de la velada.

Entre lágrimas contenidas y una ovación prolongada, el actor demostró que, más allá de los personajes que lo hicieron leyenda, su conexión con el público y la industria sigue siendo profunda y genuina.

A sus 83 años, Harrison Ford no solo celebra un legado imborrable en la historia del cine, sino que reafirma que su pasión por actuar continúa viva. Y si sus palabras son ciertas, Hollywood todavía tiene mucho que esperar de él.

