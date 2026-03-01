Kristen Bell en vestido transparente en Actor Awards

La alfombra roja de los Actor Awards 2026 quedó marcada definitivamente por un nombre: Kristen Bell. La actriz y presentadora de la gala acaparó todas las miradas tras aparecer con un vestido transparente que combinó elegancia, sensualidad y un atrevido escote.
Cabe destacar que, el vestuario rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Desde su llegada al Shrine Auditorium de Los Ángeles, Bell demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de Hollywood.
El diseño elegido destacó por sus delicadas transparencias, detalles brillantes y una silueta ajustada que estilizó su figura, mientras el profundo escote aportó un toque audaz que elevó su presencia en la alfombra roja. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, posicionando su look entre los más impactantes del evento.
La ceremonia de este año marcó además un momento histórico para la industria del entretenimiento, ya que los tradicionales Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) cambiaron oficialmente su nombre a Actor Awards. La decisión fue impulsada por el sindicato SAG-AFTRA para reforzar la identidad del premio como un reconocimiento otorgado "por actores y para actores".
Kristen Bell no solo brilló por su vestuario, sino también por su papel como anfitriona, siendo esta su tercera vez conduciendo la gala, ahora transmitida globalmente a través de Netflix, lo que amplió el alcance internacional del evento. En cuanto a las nominaciones, cabe destacar que la competencia estuvo especialmente reñida.
La película One Battle After Another lideró con siete menciones, seguida por producciones como Sinners, Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, consideradas claves en la antesala de los premios Óscar.
Entre los actores nominados destacaron nombres como Timothée Chalamet y Michael B. Jordan. Además de Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons en la categoría masculina principal, mientras que Emma Stone, Kate Hudson, Jessie Buckley y Rose Byrne figuraron entre las favoritas a mejor actriz.