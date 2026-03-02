Adame, Karely Ruiz y Alberto: Primer Ring Royale Histórico

La combinación de boxeo, lucha libre, influencers y espectáculo marcará el debut de Ring Royale, un evento que se celebrará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey y que reunirá a figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales en una velada que promete emociones intensas.
La presentación oficial se realizó en la Ciudad de México con alfombra roja incluida, donde los protagonistas intercambiaron declaraciones que dejaron claro que la polémica será parte fundamental del show.
Adame vs Trejo: una rivalidad que llega al ring
El combate más mediático de la noche será el que sostendrán Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que lleva años encendiendo titulares y ahora tendrá su capítulo definitivo sobre el cuadrilátero.
Trejo aseguró que prefería que el enfrentamiento fuera bajo reglas de MMA y no de boxeo, y lanzó amenazas verbales que rápidamente se viralizaron. Por su parte, Adame respondió defendiendo su trayectoria de más de tres décadas en el espectáculo, asegurando que cuenta con el respaldo del público.
El choque no solo promete golpes, sino también un ambiente cargado de tensión acumulada.
Alberto El Patrón regresa al centro de la escena
Otro de los duelos estelares será el del ex luchador de WWE Alberto El Patrón, quien se medirá ante Chuy Almada. Durante el careo previo estuvieron cerca de llegar a los golpes, lo que elevó las expectativas sobre la intensidad del combate.
El Patrón, con amplia experiencia internacional, representa el perfil más deportivo de la cartelera, aportando credibilidad al evento que mezcla espectáculo y combate real.
Karely Ruiz se prepara para otra batalla
La influencer regiomontana Karely Ruiz también será protagonista de la noche al enfrentarse a Marcela Mistral.
Karely ya sabe lo que es subir al ring. Recientemente peleó en Colombia, donde salió victoriosa, y desde entonces ha intensificado su preparación física. De acuerdo con su entorno, ha estado entrenando boxeo de manera constante, enfocándose en resistencia, velocidad y técnica, además de complementar con trabajo cardiovascular y sesiones de fuerza.
"Obviamente me llegaron al precio y dije: ‘¿Por qué no subirme?’", declaró Karely durante la presentación. También reveló que ella misma buscó concretar el enfrentamiento con Marcela, pues existe una polémica previa entre ambas que ahora se trasladará al ring.
La pelea ha generado gran expectativa en redes sociales, donde ambas cuentan con seguidores que ya anticipan un duelo intenso.
Más combates y espectáculo
La cartelera incluye seis enfrentamientos en total. El influencer El Abelito se medirá ante Bull Terrier en otro combate que mezcla entretenimiento digital y deporte.
En boxeo en parejas, Kyliezz y Georgiana se enfrentarán a Alexis Mvgler y Velvetine, mientras que el mundo del freestyle también tendrá su espacio con batallas protagonizadas por figuras como Aczino, RC, Ghetto, Azuky, Lobo Estepario y Jony Beltrán.
La música también formará parte del evento con la participación de Luis R. Conríquez, quien interpretará sus corridos bélicos para encender el ambiente.
En la narración estarán figuras reconocidas del boxeo como Rodolfo Vargas, Jorge Arce y Mariana Juárez, quienes aportarán experiencia y análisis a cada combate.