 Adame, Karely Ruiz y Alberto: Primer Ring Royale Histórico
Farándula

De la polémica al ring: Adame, Karely Ruiz y Alberto El Patrón encabezan el primer Ring Royale

Ring Royale promete una noche de polémica y entretenimiento el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Compartir:
Ring Royale, Redes sociales
Ring Royale / FOTO: Redes sociales

La combinación de boxeo, lucha libre, influencers y espectáculo marcará el debut de Ring Royale, un evento que se celebrará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey y que reunirá a figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales en una velada que promete emociones intensas.

La presentación oficial se realizó en la Ciudad de México con alfombra roja incluida, donde los protagonistas intercambiaron declaraciones que dejaron claro que la polémica será parte fundamental del show.

Adame vs Trejo: una rivalidad que llega al ring

El combate más mediático de la noche será el que sostendrán Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que lleva años encendiendo titulares y ahora tendrá su capítulo definitivo sobre el cuadrilátero.

Trejo aseguró que prefería que el enfrentamiento fuera bajo reglas de MMA y no de boxeo, y lanzó amenazas verbales que rápidamente se viralizaron. Por su parte, Adame respondió defendiendo su trayectoria de más de tres décadas en el espectáculo, asegurando que cuenta con el respaldo del público.

El choque no solo promete golpes, sino también un ambiente cargado de tensión acumulada.

Alberto El Patrón regresa al centro de la escena

Otro de los duelos estelares será el del ex luchador de WWE Alberto El Patrón, quien se medirá ante Chuy Almada. Durante el careo previo estuvieron cerca de llegar a los golpes, lo que elevó las expectativas sobre la intensidad del combate.

El Patrón, con amplia experiencia internacional, representa el perfil más deportivo de la cartelera, aportando credibilidad al evento que mezcla espectáculo y combate real.

Karely Ruiz se prepara para otra batalla

La influencer regiomontana Karely Ruiz también será protagonista de la noche al enfrentarse a Marcela Mistral.

Karely ya sabe lo que es subir al ring. Recientemente peleó en Colombia, donde salió victoriosa, y desde entonces ha intensificado su preparación física. De acuerdo con su entorno, ha estado entrenando boxeo de manera constante, enfocándose en resistencia, velocidad y técnica, además de complementar con trabajo cardiovascular y sesiones de fuerza.

"Obviamente me llegaron al precio y dije: ‘¿Por qué no subirme?’", declaró Karely durante la presentación. También reveló que ella misma buscó concretar el enfrentamiento con Marcela, pues existe una polémica previa entre ambas que ahora se trasladará al ring.

La pelea ha generado gran expectativa en redes sociales, donde ambas cuentan con seguidores que ya anticipan un duelo intenso.

Más combates y espectáculo

La cartelera incluye seis enfrentamientos en total. El influencer El Abelito se medirá ante Bull Terrier en otro combate que mezcla entretenimiento digital y deporte.

En boxeo en parejas, Kyliezz y Georgiana se enfrentarán a Alexis Mvgler y Velvetine, mientras que el mundo del freestyle también tendrá su espacio con batallas protagonizadas por figuras como Aczino, RC, Ghetto, Azuky, Lobo Estepario y Jony Beltrán.

La música también formará parte del evento con la participación de Luis R. Conríquez, quien interpretará sus corridos bélicos para encender el ambiente.

En la narración estarán figuras reconocidas del boxeo como Rodolfo Vargas, Jorge Arce y Mariana Juárez, quienes aportarán experiencia y análisis a cada combate.

En Portada

Gobierno descarta escasez de combustibles, pero alerta por alza internacional del petróleot
Nacionales

Gobierno descarta escasez de combustibles, pero alerta por alza internacional del petróleo

04:12 PM, Mar 02
Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéut
Deportes

Getafe logra histórica victoria en el Estadio Santiago Bernabéu

04:05 PM, Mar 02
MLS brinda detalles del All Star Game 2026t
Deportes

MLS brinda detalles del All Star Game 2026

12:46 PM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos