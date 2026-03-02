Hijo de Arjona Promociona Concierto de Yandel en Guatemala

Ricardo Arjona junior sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video promocionando el concierto de Yandel Sinfónico en Guatemala. La publicación ha despertado especulaciones sobre si el hijo del cantautor guatemalteco podría estar involucrado en la organización del evento.
Aunque ya se está promocionando el espectáculo en el país, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales como la fecha, la hora ni el lugar donde se realizaría el concierto. La expectativa ha ido en aumento, especialmente después del impacto que tuvo la versión sinfónica del artista en Chile.
Por el momento se ha informado que a las 18 horas del día de este lunes 2 de marzo se anunciarán más detalles sobre el concierto sinfónico de Yandel en Guatemala.
Yandel hizo explotar Chile en Viña 2026
El reguetonero puertorriqueño llevó su propuesta orquestada al escenario de la Festival de Viña del Mar, donde presentó un innovador espectáculo que fusiona el perreo clásico con arreglos sinfónicos. La presentación se realizó en la emblemática Quinta Vergara, que se convirtió en una verdadera pista de baile.
Yandel abrió el show con Puño de Tito, acompañado por violines y una potente banda que dio forma a su experimento sinfónico. El repertorio incluyó clásicos que popularizó junto a Wisin, como Dime por qué, Besos mojados y Mayor que yo, además de varios de sus éxitos como solista.
Los arreglos orquestales le dieron un nuevo aire a su catálogo y encendieron al público, que respondió con coros y baile durante casi una hora de espectáculo.
Invitados y reconocimientos
Durante la presentación, Yandel invitó al escenario a su hermano Gadiel para interpretar Plakito. También participó su hijo, Soür Beat, quien cantó Everyday junto al artista.
El puertorriqueño además hizo un guiño a la escena urbana chilena, mencionando a Pablo Chill-E, integrante del jurado del festival. La sorpresa final llegó con la aparición de Kidd Voodoo, quien interpretó junto a él Me mareo, desatando la euforia del público.
Al cierre del show, los animadores le entregaron la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, sellando así una noche que convirtió el reguetón en una experiencia sinfónica y dejó a la Quinta Vergara bailando hasta la madrugada.
Sobre Yandel
Yandel es un cantante, compositor y productor puertorriqueño de reguetón y música urbana. Su nombre real es Llandel Veguilla Malavé y nació el 14 de enero de 1977 en Cayey, Puerto Rico.
Se hizo mundialmente famoso como parte del dúo Wisin & Yandel, una de las agrupaciones más influyentes del reguetón en los años 2000. Juntos lanzaron éxitos como Rakata, Mayor que yo y Algo me gusta de ti, ayudando a expandir el género a nivel internacional.
Tras la pausa del dúo, Yandel consolidó una exitosa carrera como solista con canciones como Encantadora y colaboraciones con artistas de distintos géneros. Es reconocido por su estilo melódico dentro del reguetón y por su capacidad de fusionar el perreo clásico con propuestas más experimentales, como su reciente formato sinfónico presentado en el Festival de Viña del Mar 2026.