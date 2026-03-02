 Hijo de Arjona Promociona Concierto de Yandel en Guatemala
Farándula

Hijo de Ricardo Arjona promociona concierto sinfónico de Yandel en Guatemala

Tras hacer vibrar Viña del Mar, el "Yandel Sinfónico" apunta a Guatemala y Ricardo Arjona Jr. ya lo está promocionando. ¿Será parte de la producción?

Compartir:
Yandel, Redes sociales
Yandel / FOTO: Redes sociales

Ricardo Arjona junior sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video promocionando el concierto de Yandel Sinfónico en Guatemala. La publicación ha despertado especulaciones sobre si el hijo del cantautor guatemalteco podría estar involucrado en la organización del evento.

Foto embed
Ricardo Arjona jr. historias - Redes sociales

Aunque ya se está promocionando el espectáculo en el país, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales como la fecha, la hora ni el lugar donde se realizaría el concierto. La expectativa ha ido en aumento, especialmente después del impacto que tuvo la versión sinfónica del artista en Chile.

Por el momento se ha informado que a las 18 horas del día de este lunes 2 de marzo se anunciarán más detalles sobre el concierto sinfónico de Yandel en Guatemala.

Yandel hizo explotar Chile en Viña 2026

El reguetonero puertorriqueño llevó su propuesta orquestada al escenario de la Festival de Viña del Mar, donde presentó un innovador espectáculo que fusiona el perreo clásico con arreglos sinfónicos. La presentación se realizó en la emblemática Quinta Vergara, que se convirtió en una verdadera pista de baile.

Yandel abrió el show con Puño de Tito, acompañado por violines y una potente banda que dio forma a su experimento sinfónico. El repertorio incluyó clásicos que popularizó junto a Wisin, como Dime por qué, Besos mojados y Mayor que yo, además de varios de sus éxitos como solista.

Los arreglos orquestales le dieron un nuevo aire a su catálogo y encendieron al público, que respondió con coros y baile durante casi una hora de espectáculo.

Invitados y reconocimientos

Durante la presentación, Yandel invitó al escenario a su hermano Gadiel para interpretar Plakito. También participó su hijo, Soür Beat, quien cantó Everyday junto al artista.

El puertorriqueño además hizo un guiño a la escena urbana chilena, mencionando a Pablo Chill-E, integrante del jurado del festival. La sorpresa final llegó con la aparición de Kidd Voodoo, quien interpretó junto a él Me mareo, desatando la euforia del público.

Al cierre del show, los animadores le entregaron la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, sellando así una noche que convirtió el reguetón en una experiencia sinfónica y dejó a la Quinta Vergara bailando hasta la madrugada.

Sobre Yandel

Yandel es un cantante, compositor y productor puertorriqueño de reguetón y música urbana. Su nombre real es Llandel Veguilla Malavé y nació el 14 de enero de 1977 en Cayey, Puerto Rico.

Se hizo mundialmente famoso como parte del dúo Wisin & Yandel, una de las agrupaciones más influyentes del reguetón en los años 2000. Juntos lanzaron éxitos como Rakata, Mayor que yo y Algo me gusta de ti, ayudando a expandir el género a nivel internacional.

Tras la pausa del dúo, Yandel consolidó una exitosa carrera como solista con canciones como Encantadora y colaboraciones con artistas de distintos géneros. Es reconocido por su estilo melódico dentro del reguetón y por su capacidad de fusionar el perreo clásico con propuestas más experimentales, como su reciente formato sinfónico presentado en el Festival de Viña del Mar 2026.

En Portada

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSEt
Nacionales

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSE

11:30 AM, Mar 02
TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitost
Nacionales

TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitos

09:58 AM, Mar 02
Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)t
Nacionales

Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)

09:11 AM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos