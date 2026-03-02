Verdad sobre las fotos virales de Shakira y Lucien Laviscount

La vida privada de Shakira ha vuelto a captar la atención mediática tras la reciente viralización de imágenes que la vinculan sentimentalmente con el actor británico Lucien Laviscount.
Sin embargo, una investigación detallada de las fotografías y videos que alimentan estos rumores revela que la gran mayoría corresponden a material promocional de 2024, lo que desmiente un supuesto romance actual entre la superestrella colombiana y el intérprete.
Las especulaciones sobre un posible noviazgo cobraron una fuerza considerable a partir de la difusión de escenas del videoclip de la canción "Puntería", una colaboración musical de Shakira con Cardi B lanzada en marzo de 2024.
En este audiovisual, Lucien Laviscount desempeñó el papel del interés amoroso de Shakira, y la innegable química proyectada en pantalla fue el catalizador para que sus seguidores comenzaran a especular sobre un vínculo que trascendiera lo profesional.
La propia Shakira, en su momento, alimentó la conversación al compartir en su cuenta de X un mensaje que decía: "Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería".
Un elemento crucial que permite identificar la temporalidad exacta de estas imágenes es el notorio cambio de imagen de la artista.
En ese momento, Shakira lucía una distintiva cabellera de color rosa, un detalle que hoy sirve como una clara señal de que el contenido pertenece a aquel período específico de 2024 y no a la actualidad.
Adicionalmente a las escenas del videoclip, también circularon ampliamente fotografías de Shakira y Laviscount caminando por las calles de Nueva York y compartiendo una cena.
Si bien estas imágenes son completamente auténticas, es importante recalcar que también datan de 2024, momento en el que la cantante estaba inmersa en la intensa promoción de su aclamado álbum "Las Mujeres Ya No Lloran".
Diferencia de edad y debates en redes
El tema también despertó debate en torno a la brecha de edad de alrededor de 16 años entre ambos protagonistas: Shakira tiene 49 años y Lucien Laviscount, 33. En redes sociales surgieron opiniones diversas. Muchos expresaron apoyo a la autonomía de la artista, mientras otros cuestionaron el doble rasero social existente cuando la mujer es mayor que su pareja.
Lucien Leon Laviscount, nacido el 9 de junio de 1992 en Burnley, Inglaterra, inició su camino en la industria desde niño, participando en campañas de marcas reconocidas y en series de televisión británicas como Grange Hill, Coronation Street y Waterloo Road.
Alcanzó fama internacional a partir de su papel como Alfie en Emily in Paris de Netflix y en la producción estadounidense Scream Queens. Actualmente, continúa desarrollando su carrera en cine y televisión, manteniendo bajo perfil respecto a su vida personal.