 Bruce Campbell, estrella de Evil Dead, lucha contra el cáncer
Farándula

Bruce Campbell, estrella de Evil Dead, revela que padece terrible cáncer

El legendario Ash Williams ahora libra su batalla más personal. El famoso confirmó que padece un cáncer "tratable pero no curable", lo que lo obliga a frenar su agenda y cancelar encuentros con fans.

Bruce Campbell, Redes sociales
Bruce Campbell / FOTO: Redes sociales

El actor estadounidense Bruce Campbell, recordado mundialmente por encarnar al carismático y deslenguado Ash Williams en la saga Evil Dead, confirmó que atraviesa un delicado momento de salud tras ser diagnosticado con un tipo de cáncer "tratable", aunque no "curable".

La noticia fue compartida por el propio intérprete a través de sus redes sociales, donde explicó que deberá reducir significativamente su actividad profesional para centrarse en el tratamiento médico.

Sin entrar en detalles específicos sobre el tipo de cáncer ni el estadio en el que se encuentra, Campbell fue claro respecto a las consecuencias inmediatas de la enfermedad: cancelará varias convenciones y apariciones públicas previstas para los próximos meses.

"Las apariciones públicas, las convenciones y el trabajo en general deben pasar a un segundo plano para dar prioridad al tratamiento", expresó.

El actor también lamentó no poder asistir a encuentros con seguidores programados para este verano. "Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", señaló, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans y asegurando que cuenta con una sólida red de respaldo familiar y profesional.

A pesar del diagnóstico, Campbell dejó claro que no busca compasión ni dramatizar su situación. Con el estilo irreverente que lo caracteriza, afirmó que espera seguir activo el mayor tiempo posible y retomar compromisos cuando su estado de salud lo permita.

Bruce Campbell - Redes sociales

El rostro eterno de Ash Williams

Hablar de Bruce Campbell es hablar de uno de los grandes iconos del cine de terror de los años 80 y 90. Nacido el 22 de junio de 1958 en Michigan, Estados Unidos, su carrera despegó gracias a su colaboración con el director Sam Raimi, con quien trabajó desde sus inicios.

Su papel más emblemático llegó en 1981 con The Evil Dead (conocida en español como Posesión infernal), una cinta independiente de bajo presupuesto que terminó convirtiéndose en obra de culto. En ella dio vida a Ash Williams, un joven que enfrenta fuerzas demoníacas en una cabaña aislada en el bosque.

El éxito dio paso a secuelas como Evil Dead II y Army of Darkness, donde el personaje evolucionó hacia un héroe exagerado, sarcástico y armado con una motosierra en lugar de mano. Décadas después, retomaría el papel en la serie televisiva Ash vs Evil Dead, que amplió el universo de la franquicia y consolidó su estatus como figura de culto.

Incluso tras el estreno de nuevas entregas de la saga, como Evil Dead Rise, Campbell mantuvo un vínculo activo con la franquicia, participando como productor ejecutivo y realizando breves intervenciones vocales.

Aunque el público lo identifica principalmente con el terror, Campbell ha construido una trayectoria variada que abarca comedia, ciencia ficción y televisión. Ha participado en series como Hércules: The Legendary Journeys y Xena: Warrior Princess, además de realizar apariciones especiales en producciones dirigidas por Raimi, incluida la trilogía de Spider-Man de los años 2000.

También ha desarrollado una faceta como escritor y director. Entre sus proyectos recientes destaca la comedia independiente "Ernie & Emma", película que escribió, dirigió y protagonizó, y que espera poder promocionar cuando su estado de salud se lo permita.

Un mensaje directo para frenar rumores

En su comunicado, Campbell quiso adelantarse a posibles especulaciones sobre su condición. "No intento despertar compasión ni pedir consejos; solo quiero adelantarme a esta información por si empiezan a circular datos falsos", explicó. Con su característico humor, añadió que es "un viejo duro" dispuesto a enfrentar este nuevo desafío con la misma determinación que su icónico personaje.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas de la industria y seguidores alrededor del mundo. Para muchos, Bruce Campbell no solo es un actor, sino un símbolo del cine independiente que demostró cómo una producción de bajo presupuesto puede convertirse en fenómeno cultural.

Hoy, el hombre que durante décadas luchó contra demonios ficticios enfrenta una batalla muy real. Y aunque el diagnóstico marca un punto de inflexión en su agenda profesional, su legado en el cine de terror ya está asegurado como uno de los más influyentes y queridos de su generación.

