Premios César: Presidente habla sobre polémica de Jim Carrey

La sorpresiva presencia de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César desató una ola de especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios llegaron a sugerir que el actor habría sido suplantado por un doble, luego de notar cambios en su apariencia durante la ceremonia realizada en el Olympia de París el pasado 26 de febrero.
Ante la polémica, el presidente de la Academia de los César, Gregory Caulier, negó categóricamente cualquier rumor de suplantación y calificó la aparición como "auténtica" y "un momento histórico". En declaraciones enviadas a medios especializados, el directivo aseguró que la visita del actor fue planificada con meses de anticipación y que no existió ningún tipo de reemplazo o doble en el evento.
El origen de la polémica viral
La controversia se intensificó luego de que el maquillador drag Alexis Stone insinuara en redes sociales una supuesta transformación del actor en París, compartiendo imágenes de una máscara de látex y dientes postizos junto a fotografías del protagonista de El Show de Truman y La Máscara durante la gala. Esto alimentó teorías conspirativas entre algunos internautas que cuestionaron si realmente se trataba del actor.
Sin embargo, representantes de Jim Carrey también salieron al paso. Según reportes difundidos por TMZ, la publicista de larga trayectoria del actor, Marleah Leslie, confirmó que el intérprete "sí asistió" a los Premios César, donde recibió un César Honorario por su trayectoria. La agente calificó como "mentira" cualquier versión que sugiriera la presencia de un doble.
Un discurso trabajado durante meses
Lejos de improvisaciones, la participación de Carrey en la ceremonia fue cuidadosamente preparada. De acuerdo con Caulier, el actor trabajó durante meses en su discurso en francés, solicitando incluso apoyo con la pronunciación de determinadas palabras.
Durante su intervención, Jim Carrey ofreció un emotivo mensaje sobre el arte de la interpretación, comparando a los personajes con la arcilla de un escultor. Fiel a su estilo humorístico, también bromeó sobre la dificultad del idioma francés, generando risas entre los asistentes.
El actor acudió acompañado de su hija Jane Erin Carrey, su nieto y un grupo cercano de amigos, además del director Michel Gondry, con quien ha colaborado anteriormente.
Cambio de imagen y reacciones
Parte del revuelo surgió por el aspecto renovado del actor. En comparación con su aparición pública en noviembre de 2025 durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll, donde lucía el cabello más corto y peinado hacia atrás, en los César se presentó con melena a la altura de los hombros y un elegante esmoquin negro.
Las diferencias físicas generaron comentarios como "¿Es un clon?" o "Irreconocible", reflejando cómo las redes sociales pueden amplificar teorías sin sustento en cuestión de horas.
Con las declaraciones oficiales del presidente de los César y del equipo del actor, la organización cerró filas para frenar las especulaciones y dejar claro que la aparición de Jim Carrey en París fue completamente legítima. Una vez más, el actor demostró que incluso su sola presencia es capaz de generar conversación global.