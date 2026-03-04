 Marco Méndez: De Galán a Vendedor de Aguacates en Rubí
De galán a vendedor de aguacates, así es la vida de Marco Méndez, actor de Rubí

El reconocido actor mexicano transforma su vida lejos del espectáculo, dedicándose a la agricultura en Michoacán, un giro que refleja de roles en la televisión.

Elenco Rubí, Instagram
Elenco Rubí / FOTO: Instagram

Marco Méndez quien sería exnovio de Ariadne Díaz reveló que tras la pandemia se dedica al negocio familiar en Uruapan, Michoacán.

El actor, actualmente de 49 años, debutó en televisión en 2001 con Salomé. También formó parte del elenco de Las vías del amor, Rubí y La verdad oculta.

Después de más de quince años en el corazón del entretenimiento televisivo, hoy su vida es radicalmente distinta: Marco Méndez administra una huerta de aguacates en Michoacán, lejos de los reflectores que lo vieron brillar.

El actor, que alcanzó la popularidad en producciones estelares y vivió dos décadas en la Ciudad de México, se vio obligado a reinventarse como agricultor y comerciante. 

Su decisión surgió cuando las oportunidades en la televisión se volvieron escasas y la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 lo impulsó a regresar a su ciudad natal, Uruapan. Allí encontró una alternativa sólida en su entorno familiar: trabajar la tierra.

En palabras del mismo Marco Méndez, la permanencia en el medio se complicó no solo por la ausencia de proyectos, sino por un detalle inesperado: la aparición de canas prematuras a los 18 años le fue cerrando puertas a personajes juveniles y protagonistas. La imagen, reconoció, influyó en la dificultad para mantenerse vigente en la industria.

La huerta familiar, un refugio ante la adversidad

Al no estar de lleno en la actuación, Marco Méndez dejó la Ciudad de México y regresó a vivir a Michoacán. Solo viaja a la capital cuando surge algún proyecto.

"Es muy diferente al medio artístico. Por más de 20 años viví en la CDMX. Ahora ya me regresé a vivir a mi ciudad y vengo cuando hay trabajo. Allá llevo una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana"

Lejos del bullicio y el estrés capitalino, Marco abrazó un estilo de vida rural administrando la huerta familiar, que representa el sustento económico fundamental en tiempos complejos. 

"Hoy priorizo la tranquilidad del campo, y he logrado una estabilidad que la industria de la televisión nunca permitió", afirmó el actor sobre este giro inesperado en su camino profesional.

Aunque el actor ha realizado alguna que otra aparición esporádica en la pantalla y en proyectos teatrales recientes —incluyendo colaboraciones en una serie de ViX—, hoy su enfoque está plenamente puesto en el campo. Afirma que la actividad agrícola "va en la sangre" y que, pese a los breves retornos a la actuación, la vida campirana es su prioridad.

