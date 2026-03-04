Vocalista de Grupo Firme sorprende con nuevo look antes del show

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sorprendió recientemente a sus seguidores tras aparecer en redes sociales con un drástico cambio de look que rápidamente se volvió tendencia entre los fans de la agrupación.
El intérprete de regional mexicano se dejó ver con una imagen distinta a la que había mantenido durante años. Su nuevo estilo incluye una barba cerrada que enmarca su rostro y le da una apariencia más madura y diferente, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales donde muchos usuarios señalaron que el artista luce casi irreconocible.
Las fotografías y videos donde aparece con esta nueva imagen comenzaron a circular en plataformas digitales, generando reacciones inmediatas entre los seguidores de Grupo Firme, quienes destacaron el cambio y el estilo renovado del cantante.
Reacciones de los fans ante su nueva imagen
El nuevo look de Eduin Caz no pasó desapercibido entre los fanáticos del artista. Algunos seguidores señalaron que el cambio le da una apariencia más elegante, mientras que otros afirmaron que apenas lograron reconocerlo.
En redes sociales, varios comentarios destacaron que el vocalista se ve diferente pero mantiene el carisma que lo ha convertido en uno de los artistas más populares del regional mexicano en los últimos años.
Aunque el cantante no ha dado detalles sobre si el cambio forma parte de una nueva etapa artística o simplemente de un gusto personal, la transformación ya ha generado conversación entre sus seguidores.
Grupo Firme se presentará en Guatemala
La noticia del cambio de look surge justo días antes de que Grupo Firme se presente en Guatemala como parte de su nueva gira musical.
La agrupación llegará al país con su tour La Última Peda 2026 Tour, una serie de conciertos que recorrerá varios países de América Latina y que incluirá presentaciones en México, El Salvador, Costa Rica, Chile, Colombia y Guatemala.
El concierto en Guatemala está programado para el próximo 7 de marzo en las instalaciones de Cementos Progreso a partir de las 20:00 horas.
Se espera que miles de fanáticos asistan al evento para disfrutar de una noche llena de música, fiesta y los éxitos que han llevado a la banda a posicionarse como una de las más populares del género regional mexicano.
El evento promete reunir a miles de fanáticos de la banda que esperan disfrutar de una noche llena de música, emoción y fiesta junto a una de las agrupaciones más exitosas del momento.