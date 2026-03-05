Tormentas de Amor: 'No Quiero, Pero Sí' en The Bride

Somos vulgares, sucios, maltratamos y ultrajamos en el mejor de los casos.Cuando no, somos cobardes, mentirosos y solo buscamos satisfacernos carnalmente... en fin... somos unos cerdos. Ante ello, y sin negar que entre mis congéneres existan ejemplos así, cuando una cinta presenta eso lo veo como quien ve los créditos. Ahora, luego de escuchar el discurso, te topás con una películas que es divertida, con tributos a Joker, el cine de terror de los años 20-30 e incluso a las cintas de detectives, sin ignorar las escenas musicales. Se pasa el rato bien, aunque se siente que le sobra media hora.
Sucede que la cinta parece escrita en tres momentos o tres personas, pero no, Maggie Gyllenhaal escribe y dirige. Al principio es una verborrea grandilocuente en el que la novia se presenta a la audiencia y vive escenarios de violencia; en el segundo acto, vemos su relación con Frankenstein quien al final no es más que otro monstruo que busca aprovecharse y más adelante, pues siempre sí, una historia de amor. Al inicio nos dicen que dentro de la novia viven tres personajes, la emancipada y la que "siempre no, sí me gustan los hombres"... muy al estilo "no quiero, pero sí quiero" en otras palabras ya lo dijo Molotov hace años "Guácala, qué rico".
¿Qué pasa cuando juntamos a Frankenstein, Joker, Harley Quinn y un final de Michael Bay? Pues nos sale The Bride!. 🤯 La nueva película es un experimento rarísimo: tiene acción, musical, crítica social y escenas que serán memes. Mi veredicto: un "no quiero, pero sí". ¿Ya la viste? Te leo abajo. 👇
Reitero que es divertida, tiene escenas musicales, de acción, por momentos buenos diálogos... y toma prestadas escenas de muchas películas. Si la película se llamara Harley Queen, hubiera sido un Hit... un momento, es lo que debió ser la película Harley Queen, y sin duda, toma escenas y narrativas de la cinta Joker, por todos lados, copias descaradas o préstamos. Quiero agregar algo más. La cinta tiene muchas escenas que se van a convertir en memes.
Una revolución maquillada
No estamos ante una variación romántica de Frankenstein. Estamos ante la fabricación de un símbolo femenino que se vuelve contagioso en el Chicago de los años 1930 pero que se expande en todo el país. La Novia pasa a ser primera plana; el monstruo original queda reducido a nota secundaria, a pie de foto, a antecedente histórico. Él acepta su papel con una sobriedad casi monástica, el estoicismo que se asocia al monstruo del Dr. Frankenstein. Ella, en cambio, es convertida en detonante.
El mecanismo recuerda al ascenso de Joker en la cinta de 2019: un individuo fracturado que ya no piensa en contenerse. En esa película, la máscara se multiplica en las calles. Aquí ocurre lo mismo: la Novia y su maquillaje, aparece en portada, y al día siguiente mujeres en todo el país replican su gesto, su estética, su rabia. No es imitación banal; es emancipación colectiva con labial corrido.
La prensa cumple su deber: no puede dejar de informar lo que es de interés público. La Novia ya no es un cuerpo reanimado; es una narrativa pero está en el subtexto, hay que poner atención. Frankenstein, desplazado, observa cómo su creación no muy lo quiere a su lado. Sin embargo, cuando nos presentan sus escenas, él solo quiere ir al cine y ensoñarse con que baila y canta en pantalla. Sí, Frankie es cinéfilo -¿nos querrán decir algo?’-. El símbolo masculino queda opacado y sigue siendo él quien carga con la etiqueta de monstruo la mayor parte de la película.
Pese a ser una "musa emancipadora" no deja de ser una amenaza pública. La caída es trágica, aunque irónica: ya estaba muerta. Hay ecos de Bonnie and Clyde en esta coreografía audiovisual: fascinación primero, ráfaga después. Un grupo de hombres con sus pistolitas le apuntan y la abaten hasta agotar munición. Y mientras tanto, el monstruo original sólo requirió de un tiro.
Al final, ambos pueden revivir. La ventaja de estar muertos es esa: siempre hay otra secuela, otro experimento... ¡Otro remake con visión personal! ahora fue con Gyllenhaal.
Acá el spoiler, por tanto detené tu lectura. Ok, el final es IGUAL a los memes que hay en tiktok sobre los finales de las películas de Michael Bay con What I’ve done, de Linkin Park.
