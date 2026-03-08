 Esme La Chapina Conmueve a Fans con Triste Noticia
Farándula

Esme La Chapina alarma a sus fans con triste noticia de su vida personal

Las recientes publicaciones de Esme La Chapina en redes sociales desataron preocupación entre sus seguidores.

Esme La Chapina, Facebook
Esme La Chapina / FOTO: Facebook

Esme La Chapina volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus polémicos videos o publicaciones virales, sino por un momento difícil en su vida personal.  A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la influencer dejó ver que estaría atravesando una ruptura amorosa que la tiene profundamente afectada.

Aunque la joven no ofreció detalles específicos sobre lo ocurrido, sus mensajes fueron suficientes para preocupar a sus fanáticos.  En las publicaciones, Esme expresó que se sentía triste y dolida por la situación, lo que llevó a muchos seguidores a especular que su relación sentimental habría terminado recientemente.

Foto embed
Esme La Chapina - Esme La Chapina

La influencer había iniciado hace poco un romance que incluso había mostrado en redes sociales, generando gran interés entre sus seguidores.  Semanas atrás compartía fotografías y videos junto a su pareja, lo que hacía pensar que su relación atravesaba un buen momento.

Sin embargo, las recientes publicaciones parecen indicar que el romance de la generadora de contenido llegó a su fin.  En medio del difícil momento, Esme dejó claro que su prioridad ahora será enfocarse en su hijo, a quien considera su principal motor para seguir adelante.

Más de Esme La Chapina

Esme La Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda Sanabria, es una influencer y creadora de contenido guatemalteca que ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a su personalidad directa y su estilo sin filtros. Originaria de Chiquimulilla, Santa Rosa, comenzó a llamar la atención en internet tras publicar videos que rápidamente se volvieron virales.

Con el paso del tiempo logró consolidar una comunidad digital que sigue cada paso de su vida personal y profesional. Su presencia en plataformas como Instagram, TikTok y otras redes la ha convertido en una de las figuras más comentadas del entretenimiento digital en Guatemala.

Fofo Márquez: estos son los lujos que el influencer tiene en prisión

De influencer millonario a preso “VIP”: revelan los lujos que Fofo Márquez tendría dentro de la cárcel.

Además de su actividad como influencer, también ha incursionado en distintos proyectos personales y emprendimientos. A lo largo de su carrera ha protagonizado varios momentos virales que han aumentado su popularidad.

