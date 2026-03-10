Emma Coronel Impacta con Su Nueva Imagen Desde el Gimnasio

La exreina de belleza, Emma Coronel Aispuro, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de publicar una fotografía en sus historias de Instagram que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.
En la imagen, la modelo aparece tomándose una selfie frente a un espejo en un gimnasio. Vestida con un top negro y un mallón azul, la esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán muestra un abdomen marcado y una figura atlética producto de su rutina de ejercicio.
La fotografía, aparentemente casual, fue suficiente para que miles de usuarios reaccionaran con comentarios de admiración y también con especulaciones sobre si su apariencia actual se debe únicamente al entrenamiento físico o si habría recurrido nuevamente a procedimientos estéticos.
Rumores sobre nuevas cirugías
Aunque Emma Coronel ha mostrado en varias ocasiones su interés por el fitness y el entrenamiento físico, su apariencia ha vuelto a reactivar el debate sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de los años.
La propia Coronel ha reconocido públicamente haberse sometido a algunas intervenciones en el pasado. Entre ellas, una liposucción y tratamientos estéticos como rellenos en los labios.
Más recientemente también habló sobre un tratamiento rejuvenecedor conocido como Endolift, un procedimiento láser de origen italiano que busca mejorar la firmeza de la piel.
Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que se haya sometido a una nueva cirugía. Por el momento, su imagen sigue generando comentarios entre quienes atribuyen su figura a la disciplina en el gimnasio y quienes creen que podría haber recurrido nuevamente a la medicina estética.
¿Quién es Emma Coronel?
Emma Coronel Aispuro nació en California, Estados Unidos, pero creció entre México y Estados Unidos. Ganó notoriedad pública luego de convertirse en reina de belleza en el certamen local del Festival del Café y la Guayaba en Sinaloa.
Su vida cambió radicalmente cuando conoció al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien fue líder del Cártel de Sinaloa y actualmente cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos.
Coronel conoció al capo cuando tenía 17 años y contrajeron matrimonio en 2007, poco después de que ella cumpliera la mayoría de edad.
La pareja tiene dos hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel, quienes actualmente son adolescentes.
A lo largo de los años, la figura de Coronel ha despertado gran interés mediático debido a su cercanía con uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo.
Su paso por prisión y su regreso a la vida pública
En 2021, Emma Coronel fue arrestada en Estados Unidos y posteriormente condenada por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Tras cumplir su sentencia, recuperó su libertad en 2023.
Desde entonces, ha retomado gradualmente su presencia pública. Ha participado en eventos de moda, colaborado en proyectos audiovisuales y ha utilizado sus redes sociales para compartir aspectos de su vida cotidiana, viajes y rutinas de ejercicio.
Aunque mantiene la privacidad de sus hijas, suele publicar contenido relacionado con su estilo de vida, lo que le ha permitido mantenerse vigente entre sus seguidores.
El nuevo proyecto sobre la historia de "El Chapo"
Más allá de su presencia en redes sociales, Emma Coronel también prepara un nuevo proyecto audiovisual que promete generar controversia.
La exreina de belleza se ha unido al actor Rafael Amaya para producir una serie bilingüe basada en la historia de su esposo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
El proyecto narrará la vida del líder del Cártel de Sinaloa desde la perspectiva de Coronel y explorará temas como el poder, la lealtad y la supervivencia dentro de un entorno marcado por el crimen organizado.
Según se ha adelantado, Rafael Amaya será el encargado de interpretar al famoso narcotraficante en esta producción, lo que ha despertado gran expectativa entre el público, especialmente porque el actor ya es conocido por su papel en la serie "El Señor de los Cielos".
Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y los productores se encuentran buscando guionista y plataforma de distribución.