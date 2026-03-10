 ¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro?
Galilea Montijo genera controversia por el aspecto de su cara y la comparan con Lyn May

Tras las duras críticas sobre su físico, la famosa presentadora mexicana se ausentó de Hoy y de las redes sociales.

Galilea Montijo, Instagram
Galilea Montijo / FOTO: Instagram

Luego de ser una de las invitadas especiales a los XV años de Mafer, el lunes 9 de marzo Galilea Montijo retomó sus actividades en el programa Hoy.

La famosa presentadora no solo condujo la sección de espectáculos, también participó en las dinámicas del programa. 

El programa transcurrió con completa normalidad, pero en redes sociales surgieron comentarios sobre la apariencia de Galilea Montijo, principalmente respecto a su rostro

Mientras algunos se encargaron de señalar las diferencias en la cara de la conductora en contraste con sus apariciones anteriores, otros aseguraron que solo estaba hinchada y buscaron explicaciones.

Algunos seguidores del "programa Hoy" aseguran que Galilea Montijo se habría sometido a un arreglo estético y por eso lució con el rostro diferente.

Otros simplemente creen que el maquillaje y el peinado no le favorecieron. Hasta el momento la famosa no ha reaccionado a la controversia. 

Luego de que el nombre de la conductora se hiciera viral, la mañana de este 10 de marzo, muchos esperaban con ansias verla en punto de las nueve de la mañana al arranque de la emisión de este día del Programa Hoy.

Pese a lo anterior, Galilea Montijo no apareció junto a sus compañeros, ¿las razones?, hasta el momento sus colegas y la productora del programa Hoy no han mencionado nada respecto a la ausencia de Gali, tras las criticas que recibió por su rostro.

No cobró por conducir los XV años de Mafer

Galiela Montijo sostuvo un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde inevitablemente fue cuestionada sobre su asistencia y participación especial en la fiesta de cumpleaños de Mafer. 

"Fueron invitadazos, super artistas (...) Yo fui como invitada de la familia (...) La temática era de la Met Gala en un salón de fiestas. Estuvo tan bonita...", contó.

La presentadora aseguró que asistió a la celebración como invitada de la familia y condujo la alfombra roja del evento como un favor, es decir, no habría cobrado por hacerlo.

Galilea Montijo fue puntual al revelar detalles breves de su relación con la familia de la quinceañera, a quienes se refirió de la mejor manera tras ser parte de esta fiesta que ha acaparado titulares en diversos espacios.

"Sí (los conozco) aparte es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky, y son una familia preciosa. Sacas tú la casa por la ventana por sus hijos...", expresó.

¿Cuánto costaron los famosos XV años de Mafer? La fiesta viral que rompió las redes

La famosa fiesta contó con la participación de Belinda, J Balvin y Xavi, una escenografía espectacular y a Galilea Montijo como conductora de la alfombra roja.

