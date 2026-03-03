Laura Flores: Cirugía de Rejuvenecimiento Facial y Detalles

Laura Flores decidió hablar sin rodeos sobre el procedimiento estético que la hizo lucir un rostro más rejuvenecido.
A finales de enero, la actriz, de 62 años, sorprendió a sus seguidores al publicar una foto donde su apariencia distinta generó tanto elogios como rumores sobre posibles intervenciones estéticas.
Tras aclarar que el bótox no era para ella, pues le eleva demasiado la ceja, y negar cualquier procedimiento en ese momento, la artista finalmente compartió públicamente el "arreglito" que eligió para refrescar su imagen.
La actriz confirmó que, 12 días atrás, se sometió a una blefaroplastia con el Dr. Fernando Molina Montalvo, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. A través de su cuenta de TikTok, Laura Flores explicó:
"Creo en la transparencia y me gusta compartir mis experiencias con gente que puede necesitar un consejo".
@laurafloresmx
"Creo en la transparencia y me gusta compartir mis experiencias con gente que puede necesitar un consejo, el Dr Fernando Molina Montalva Cirujano Plastico y Reconstructivo me practicó una #blefaroplastia , cirugia de párpados y aqui te platico como maquillarte una vez que el Dr te lo permita."
Detalló que este procedimiento, conocido como cirugía de párpados, le retiró piel tanto del párpado superior como del inferior, afectada por el paso del tiempo.
Laura Flores señaló que su médico le autorizó a usar maquillaje para disimular las marcas de la intervención y así cumplir con sus actividades laborales.
En videos recientes en redes sociales, la actriz mostró su rostro tras la operación: sus párpados aún presentan inflamación y las heridas están en proceso de sanar.
"Llevo 12 días de operada de mi blefaroplastia. Me retiraron piel del párpado superior y del inferior. Aquí tengo una costra y acá otra, esas no las puedo arrancar. Vamos a tener que lidiar con ellas porque me tengo que maquillar, tengo que trabajar y vamos a ver cómo la libramos", compartió la actriz.
¿En qué consiste la blefaroplastia?
La blefaroplastia es una cirugía que busca corregir los efectos del envejecimiento en los párpados, mejorando tanto la apariencia como la función de la mirada. Con el tiempo, la piel en esta zona pierde elasticidad y firmeza, generando una expresión más cansada e incluso dificultando la visión.
Laura Flores explicó que en su caso el procedimiento abarcó el área superior e inferior para eliminar exceso de piel y bolsas de grasa, haciendo posible una mirada más fresca.
- Exceso de piel en los párpados superiores, que puede afectar la visión
- Bolsas de grasa debajo de los ojos, que acentúan el aspecto de cansancio
- Flacidez y líneas de expresión alrededor de los ojos
- Párpados caídos (ptosis leve)
La operación suele realizarse con anestesia local, y en algunos casos con sedación, con una duración aproximada de una a dos horas.
"Es un procedimiento relativamente sencillo y, por lo general, con pocas complicaciones", confirmó Laura Flores en su mensaje.
Además de los beneficios funcionales, la blefaroplastia ofrece un cambio estético notable, suavizando arrugas y signos de fatiga.