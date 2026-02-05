Channing Tatum se opera: Alarmas en redes tras su cirugía

El actor estadounidense Channing Tatum volvió a acaparar titulares, esta vez lejos de los estrenos y alfombras rojas. Una publicación desde el hospital encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que el intérprete compartiera imágenes previas y posteriores a una intervención quirúrgica acompañadas de un mensaje directo y algo inquietante: "Otro día, otro desafío. Este va a ser difícil, pero vamos por ello".
La fotografía, en blanco y negro y tomada desde una camilla, mostraba al actor relajado pero visiblemente en recuperación. Horas más tarde, el propio Tatum reveló la razón de su ingreso al quirófano: una lesión en el hombro que requirió fijación con tornillos para estabilizar la articulación.
"Hombro atornillado. Yay", escribió con su característico humor, tratando de restar dramatismo a la situación.
¿Qué le ocurrió?
De acuerdo con las imágenes que compartió en sus historias, el actor presentaba una separación en el hombro, una lesión común en deportes de contacto, escenas de acción o entrenamientos intensos. Para corregirla, los médicos tuvieron que colocar un tornillo quirúrgico que permitiera unir nuevamente la zona afectada y garantizar la correcta recuperación.
Aunque no detalló cómo ocurrió el accidente, su estilo de vida activo, sumado a los exigentes rodajes físicos que ha realizado a lo largo de su carrera, podría haber influido. Tatum es conocido por realizar muchas de sus propias escenas y por someterse a transformaciones corporales extremas para sus papeles.
Una carrera marcada por el físico y el baile
Desde que saltó a la fama con Step Up, cinta que lo posicionó como uno de los galanes juveniles más populares de los 2000, Tatum ha construido una trayectoria donde el cuerpo es parte fundamental de su identidad artística. Películas como Magic Mike, 21 Jump Street, The Lost City o Foxcatcher demostraron su versatilidad, pasando del drama al humor y al cine de acción.
Su pasado como bailarín profesional y modelo lo llevó a apostar por personajes que exigen gran resistencia física, algo que, con el paso de los años, también puede pasar factura.
No es la primera vez que preocupa por su salud
Esta no es la primera ocasión en la que el actor genera inquietud entre sus seguidores. En meses recientes llamó la atención por drásticos cambios de peso para distintos proyectos cinematográficos, llegando a perder más de 30 kilos para un papel y posteriormente ganar masa muscular para otro. Él mismo ha confesado que esas transformaciones pueden ser duras tanto física como mentalmente.
Por eso, la imagen hospitalaria fue suficiente para que miles de fans inundaran sus redes con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.
Su entorno personal, clave en la recuperación
Fuera de las cámaras, Tatum atraviesa una etapa de estabilidad sentimental. Actualmente mantiene una relación con la modelo Inka Williams, quien, según medios estadounidenses, se ha convertido en uno de sus principales apoyos durante este proceso.
El actor también prioriza su rol como padre de Everly, su hija fruto de su matrimonio con Jenna Dewan, a quien ha definido como "lo más importante de su vida".
Por ahora, no se han dado detalles sobre cuánto tiempo deberá permanecer en reposo ni si la lesión afectará futuros rodajes. Lo que sí quedó claro es que, incluso en momentos vulnerables, Tatum mantiene el optimismo y la cercanía con su público.
Mira también:
@emisorasunidas897
Fiscal General, Consuelo Porras, acudió al centro de votación del CANG con un equipo de seguridad de al menos 12 personas. Gilberto de Jesús Porres, esposo de la jefa del Ministerio Público, criticó mientras intentaban abordar a la funcionaria. . . #CANG #RenovacionCortes♬ sonido original - Emisoras Unidas