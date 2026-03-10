Príncipe William y Kate Middleton Abucheados en Commonwealth Day

El príncipe William y Kate Middleton vivieron un tenso momento durante el Commonwealth Day en Londres, cuando manifestantes los recibieron en plena celebración con abucheos y pancartas dirigidas contra la monarquía británica.
La tradicional ceremonia, clave para la Corona, se llevó a cabo en la Abadía de Westminster y contó con la presencia de líderes políticos y representantes de los 56 países miembros de la Commonwealth, además de unos 1,800 invitados, incluida la asistencia de Alberto de Mónaco.
La protesta coincidió con el reciente arresto del exduque de York, Andrés, hermano del rey Carlos III, investigado en Reino Unido por presunta mala conducta en funciones públicas vinculadas a su relación con el financista Jeffrey Epstein.
El evento supuso la primera aparición pública de la familia real desde que este escándalo sacudió la corte británica.
Al llegar al lugar, los príncipes de Gales fueron recibidos por un grupo de activistas republicanos que corearon consignas y desplegaron carteles criticando la institución monárquica. Los abucheos resonaron mientras Kate y William descendían de su vehículo y se dirigían a la entrada de la histórica abadía.
La ceremonia de este año se vio marcada por un ambiente de tensión y una evidente división en la percepción pública hacia la familia real, en particular tras los recientes problemas legales de uno de sus integrantes más reconocidos.
En el interior del recinto, la familia real, encabezada por el rey Carlos III, mantuvo su agenda y participó en los actos protocolarios junto a representantes políticos y jefes de Estado de la Commonwealth.
La importancia simbólica
El Commonwealth Day es reconocido como una de las celebraciones más simbólicas para la realeza británica, ya que representa la unión política y cultural de más de medio centenar de países que integran la comunidad.
Durante la jornada, se llevaron a cabo presentaciones artísticas y discursos orientados a destacar el valor de la cooperación internacional, resaltando los lazos históricos y la diversidad cultural de la Commonwealth.
- Representantes de 56 países asistieron a la ceremonia, reafirmando la importancia diplomática del evento.
- La familia real británica se presentó en pleno, demostrando su intención de mantener la normalidad institucional pese a la controversia.
- Alberto de Mónaco participó como invitado especial, reforzando los lazos de la monarquía británica con otras casas reales europeas.
Fuera del templo, la presencia de manifestantes significó un claro mensaje de descontento social hacia la monarquía, especialmente en medio del aumento de críticas y el escrutinio tras los escándalos recientes de la familia real.
Las consignas y los abucheos reflejaron una creciente polémica respecto al papel y la imagen de la institución en la sociedad británica actual.