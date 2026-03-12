 Esme la Chapina Lanza Nuevo Contenido para Adultos con Su Novio
Farándula

Esme La Chapina comparte nuevo contenido para adultos junto a su novio

Desde hace tiempo, la influencer en OnlyFans con video y fotos para adultos y ahora decidió realizar contenido acompañada de su novio.


Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

La reconocida influencer guatemalteca, Esme La Chapina, ha vuelto a captar la atención en el ámbito digital tras la difusión de un video de contenido íntimo junto a su actual pareja, el futbolista y también creador de contenido, David Archila.

La publicación, que rápidamente se viralizó en diversas plataformas, ha generado un intenso debate y curiosidad entre sus seguidores y la comunidad en línea.

El material audiovisual, promocionado por la propia Esme La Chapina, muestra a la influencer en lencería arrodillada en el piso acompañada de un hombre cuyo dedo tiene dentro de su boca.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

"A seguir facturando porque solo las débiles sufren por amor, yo sufro por dinero", escribió en la publicación.

No es le primer video que graba junto a su pareja. Hace unas semanas promocionó un candente video para OnlyFans. 

En la imagen, Esme La Chapina en lencería sentada sobre las piernas de Archila, quien lleva una máscara de lucha libre, fue compartido en una historia donde invitaba a sus seguidores a suscribirse antes de la publicación completa del contenido. 

Esta estrategia digital, lejos de pasar desapercibida, encendió debates y ganó aún más atención tanto de quienes frecuentan su perfil como del público curioso por la novedad.

Foto embed
Esme La Chapina video íntimo novio - Instagram

Para algunos usuarios el video resultó especialmente llamativo por lo atrevido del contenido, mientras otros se mostraron sorprendidos y opinaron que la publicación sobrepasaba los límites habituales dentro del entretenimiento digital. 

El tema se posicionó rápidamente entre los más comentados, poniendo una vez más el nombre de Esme La Chapina en el centro del debate en redes.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

Una nueva etapa personal

Tras vivir diferentes rupturas sentimentales, Esme La Chapina ha decidido apostar de nuevo por el amor de la mano de David Archila. El futbolista y también creador digital ha ido ganando presencia en el mundo de las redes sociales, lo que suma a su atractivo como figura pública.

En semanas recientes, la influencer compartió dos videos junto con su nueva pareja, confirmando así el inicio de su romance y acaparando la atención de sus seguidores. 

Esta relación ha despertado vasta expectativa y muchos comentarios al tratarse de dos personajes activos en el ambiente digital, quienes ahora deciden unir su vida personal a su exposición pública.

@david_archila9

Feliz Día de la Mujer a la mujer más fuerte y luchadora que conozco. A esa mujer que, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue de pie con una sonrisa y un corazón enorme. Admiro tu fuerza, tu valentía y la manera en que enfrentas la vida. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por hacer mis días más felices. Admiro la mujer que eres, tu forma de luchar por lo que quieres y el corazón tan lindo que tienes Me siento orgulloso de tenerte a mi lado, Te amo y hoy celebro lo increíble que eres..❤️🌹@Esmelachapina @esmelachapinaoficial2

♬ sonido original - David | Archila

