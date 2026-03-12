 Oscar 2026: Aumentan Seguridad tras Alerta de Amenaza
¿Los Premios Oscar están en riesgo? Incrementarán seguridad tras alerta de posible amenaza

La próxima ceremonia de los Premios Oscar se realizará bajo estrictas medidas de seguridad luego de que autoridades estadounidenses recibieran una alerta sobre una posible amenaza en la costa oeste del país.

Mejor Película en los Premios Oscar, Redes sociales
Mejor Película en los Premios Oscar / FOTO: Redes sociales

La organización de los Premios Oscar ha decidido incrementar las medidas de seguridad para la edición número 98 de la gala, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertara a las autoridades de California sobre una posible amenaza relacionada con la costa oeste de Estados Unidos. La información, que aún no ha sido verificada, generó preocupación en torno al evento más importante de la industria cinematográfica.

De acuerdo con reportes difundidos por medios especializados como The Hollywood Reporter y Variety, la advertencia estaría vinculada a una presunta amenaza atribuida a Irán que implicaría el posible uso de drones lanzados desde una embarcación frente al litoral californiano. El Gobierno estadounidense analiza la veracidad de esta información, mientras que las autoridades locales han reiterado que no existe una amenaza inminente.

Incremento discreto de la seguridad

Ante este contexto, los productores ejecutivos de la ceremonia confirmaron que el evento contará con un despliegue de seguridad más amplio en comparación con años anteriores. La organización ha trabajado en coordinación con el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles para garantizar la protección de los asistentes, trabajadores y público que se congregará en los alrededores del recinto.

Según trascendió, las medidas comenzaron a aplicarse desde las actividades previas al evento, como el montaje de la alfombra roja, donde se observó una mayor presencia de agentes y controles, aunque de forma discreta para no alterar el ambiente festivo característico de la gala.

Un evento de alto perfil mundial

Los Premios Oscar son considerados uno de los eventos más mediáticos del entretenimiento global, lo que implica una logística compleja en materia de seguridad. La ceremonia reúne a figuras destacadas del cine internacional, prensa especializada y miles de fanáticos, lo que convierte al evento en un punto de alta visibilidad pública.

Las autoridades han reiterado que la colaboración interinstitucional busca prevenir cualquier eventualidad y garantizar que el espectáculo se desarrolle con normalidad. Asimismo, los organizadores destacaron que su prioridad es que tanto los asistentes como el público se sientan seguros y bienvenidos durante la celebración.

Fecha, lugar y transmisión

La edición número 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La ceremonia será presentada por el comediante y conductor Connan O’Brien y se transmitirá en vivo a través de la cadena ABC, además de plataformas de streaming como Hulu, TNT y HBO Max.

Para el público en Guatemala, la gala podrá seguirse desde las 6:00 p. m., momento en que iniciará la transmisión en directo. A pesar de las alertas, se espera que el evento se lleve a cabo con normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad y con la expectativa habitual que genera la premiación más importante del cine.

