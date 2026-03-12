 Zalek, artista colombiano, muere en trágico accidente
Muere Zalek, artista colombiano, en trágico accidente de moto

El cantante colombiano Zalek falleció a los 30 años tras sufrir un accidente en motocicleta en Medellín. La noticia ha causado conmoción entre seguidores y colegas del género urbano.

Zalek, Redes sociales
Zalek / FOTO: Redes sociales

El mundo de la música urbana colombiana se encuentra de luto tras la muerte del cantante Zalek, quien falleció a los 30 años luego de sufrir un trágico accidente en motocicleta en la ciudad de Medellín. La noticia fue confirmada el 10 de marzo por su mánager, Gus Rincón, a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde expresó el profundo dolor que ha generado la pérdida del joven artista.

Según la información compartida por su equipo de trabajo, el intérprete —cuyo nombre real era Eduardo— perdió la vida tras un siniestro vial cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles precisos sobre lo ocurrido ni las posibles causas que provocaron que el cantante perdiera el control de la motocicleta.

¿Quién era Zalek?

Originario de Barranquilla, Zalek comenzaba a abrirse camino dentro del género urbano colombiano gracias a su estilo fresco, su energía en el escenario y su compromiso con la música. A lo largo de su corta pero prometedora carrera, logró conectar con un público joven a través de plataformas digitales, donde compartía constantemente avances de sus proyectos y momentos de su vida personal.

Entre sus temas más conocidos figura la canción "Party Coquette", con la que logró aumentar su popularidad en redes sociales. Además, el artista había realizado colaboraciones con figuras reconocidas del panorama musical colombiano como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu, consolidando poco a poco su presencia en la industria.

El trágico accidente

El fatal accidente ocurrió en Medellín, una ciudad considerada uno de los principales epicentros de la música urbana en Colombia. Aunque los detalles del siniestro siguen siendo materia de investigación, la noticia impactó de inmediato a sus seguidores, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes de despedida y muestras de cariño.

Horas antes de su fallecimiento, el cantante había compartido en sus historias de Instagram un video en el que se mostraba tomando clases de vocalización, reflejando la ilusión y los proyectos que tenía en marcha para este año. Según personas cercanas a su entorno, Zalek trabajaba en nuevos temas musicales, presentaciones y colaboraciones que buscaban consolidar su crecimiento artístico.

Foto embed
Zalek y Fanny Lu - Redes sociales

