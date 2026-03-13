José Ángel Bichir, ex de Belinda, cae desde un edificio

El actor mexicano José Ángel Bichir se encuentra en el centro de la atención mediática luego de sufrir un grave incidente en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares de autoridades locales, el intérprete fue trasladado de emergencia a un hospital tras caer desde el tercer nivel de un complejo habitacional ubicado en la alcaldía Benito Juárez.
Paramédicos que acudieron al lugar le brindaron atención inmediata antes de su traslado a un centro médico especializado. Según la información difundida, el actor presentó lesiones de consideración, entre ellas fracturas en el rostro y complicaciones abdominales, por lo que permanece bajo observación médica.
Investigación sobre lo ocurrido
Hasta el momento, las circunstancias exactas del incidente no han sido esclarecidas. Versiones iniciales señalan que el actor habría sido encontrado en la parte baja del inmueble, mientras autoridades continúan recabando información para determinar si se trató de un accidente o de otra situación personal.
La familia del artista no ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido, aunque trascendió que su madre se encontraba en el lugar al momento de la llegada de los equipos de emergencia y fue quien lo identificó ante las autoridades.
¿Quién es José Ángel Bichir?
José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 en Ciudad de México y pertenece a una reconocida dinastía de actores. Es hijo del intérprete Odiseo Bichir y sobrino de los actores Alejandro y Demián Bichir, lo que lo vinculó desde temprana edad al mundo artístico.
Inició su carrera en el cine a principios de la década del 2000 con participaciones en producciones como Matando Cabos y Morirse en domingo. Posteriormente incursionó en la televisión, destacando en proyectos como Aventuras en el tiempo, donde compartió créditos con Belinda, así como en series y telenovelas que consolidaron su trayectoria dentro del entretenimiento mexicano.
Relación con Belinda
El nombre del actor también ha sido asociado mediáticamente con la cantante y actriz Belinda. En marzo de 2023, el propio Bichir confirmó que mantuvieron una relación sentimental en el pasado, aunque evitó profundizar en detalles al señalar que existía un acuerdo de confidencialidad sobre su vida personal.
Además de coincidir en la mencionada telenovela infantil, ambos colaboraron en proyectos musicales donde el actor participó como protagonista en algunos videos de la artista, lo que reforzó el interés del público en su vínculo.
A lo largo de su carrera, José Ángel Bichir ha participado en diversas producciones televisivas y cinematográficas, incluyendo series biográficas, dramas y comedias. Entre sus trabajos más recientes destacan proyectos como Mariachis y Vencer la Culpa, en los que continuó demostrando su versatilidad como intérprete.
El incidente ocurrido ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores y colegas del medio artístico, quienes han expresado su preocupación por la salud del actor. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas surjan nuevos reportes médicos que permitan conocer con mayor precisión su evolución.