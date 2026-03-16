 Alfredo Adame Triunfa sobre Carlos Trejo en Ring Royale 2026
Farándula

Alfredo Adame vence a Carlos Trejo en el Ring Royale 2026

El actor se proclamó campeón tras nocaut a Carlos Trejo en un esperadísimo combate en Ring Royale 2026, cerrando así más de 20 años de rivalidad mediática.

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Carlos Trejo Alfredo Adame, Facebook
Carlos Trejo Alfredo Adame / FOTO: Facebook

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo hizo historia en el espectáculo mexicano, marcada por encuentros mediáticos y desencuentros a lo largo de más de dos décadas.

Finalmente el 15 de marzo ambos subieron al cuadrilátero y pusieron punto y aparte, aunque tal vez solo temporal, a una enemistad que superó generaciones.

Carlos Trejo fue el primero en presentarse en el ring, acompañado por la pieza "Ameno" de ERA, mostrando una actitud retadora que provocó abucheos del público. 

Sin dar comentarios previos a Montserrat Oliver, dejó claro que llegaba a pelear, no a hablar. Por su parte, Alfredo Adame hizo su entrada minutos después, saludando al público y asegurando sentirse pleno y preparado, prometiendo brindar un gran espectáculo.

El combate arrancó con Trejo llevando la iniciativa y conectando los primeros golpes que pusieron en aprietos a Adame. En menos de un minuto, Trejo logró derribarlo, desatando la emoción de los asistentes.

La pelea rápidamente se tornó intensa, con intercambios de golpes constantes y momentos en que ambos terminaron sobre la lona.

El desenlace por nocaut

La recuperación de Alfredo Adame no se hizo esperar. Se levantó y consiguió cambiar el ritmo de la pelea con una serie de derechazos que impactaron a Trejo. 

En los segundos finales del round, Adame lo sorprendió con un recto que lo envió al piso. El árbitro inició la cuenta y, tras 2 minutos y 52 segundos del primer asalto, Trejo no logró reponerse, lo que decretó la victoria de Alfredo Adame por nocaut.

Alfredo Adame, eufórico, dedicó el triunfo a la afición y lanzó un mensaje desafiante: "Muchas gracias, al que quiera lo espero o le doy la revancha (a Trejo)". En respuesta, Trejo reconoció su derrota afirmando: 

"Me tumbó, me ganó. Pidió la revancha y la acepto", sellando el momento con un abrazo y dos besos entre ambos, gesto que simbolizó una tregua en su histórica rivalidad.

El actor destacó el apoyo de sus entrenadores y agradeció a Julio César Chávez por haberle enseñado movimientos clave para la pelea, señalando su importancia para el resultado.

Además, pidió que en futuros eventos de boxeo de celebridades se abran más espacios para que las mujeres puedan participar y demostrar su talento sobre el ring.

La enemistad entre ambos surgió a inicios de los 2000, cuando Alfredo Adame, entonces conductor, invitó a Trejo a programas para hablar de fenómenos paranormales. En esos años, la relación fue cordial pero no cercana, aunque la distancia creció con el paso del tiempo debido a desacuerdos por proyectos televisivos y expectativas incumplidas.

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