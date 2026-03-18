 Kiss Cam de Coldplay: Revelaciones Kristin Cabot en Oprah
Farándula

Kristin Cabot, mujer de la "Kiss cam" de Coldplay, hace fuertes revelaciones en programa de Oprah Winfrey

Ocho meses después del video que dio la vuelta al mundo, Kristin Cabot decidió hablar sin filtros. La exdirectora de recursos humanos relató en televisión cómo el escándalo de la "kiss cam" cambió su vida, su carrera y su familia.

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Oprah Winfrey, Redes sociales
Oprah Winfrey / FOTO: Redes sociales

Kristin Cabot, una ejecutiva estadounidense del sector tecnológico, se convirtió en protagonista involuntaria de uno de los momentos virales más comentados de 2025. Durante un concierto de la banda británica Coldplay en el estadio Gillette de Boston, la llamada "kiss cam" captó a Cabot abrazada y bailando con Andy Byron, entonces director ejecutivo de la empresa Astronomer, donde ella ocupaba el cargo de directora de recursos humanos.

La reacción evasiva de ambos al verse proyectados en la pantalla gigante llamó la atención del vocalista Chris Martin, quien bromeó frente a miles de asistentes sobre si la pareja era "muy tímida o tenía una aventura".

El instante fue grabado por fans y difundido masivamente en redes sociales, generando un escándalo internacional al revelarse que ambos seguían legalmente casados con otras personas.

Una entrevista que reabre la polémica

Ocho meses después de aquel episodio, Cabot decidió contar su versión en una entrevista televisiva con la presentadora Oprah Winfrey. Allí relató cómo su relación laboral con Byron evolucionó hacia una conexión emocional en medio de situaciones personales complejas, como su proceso de separación matrimonial.

Según explicó, la cercanía profesional dentro de una empresa tecnológica en expansión hizo que ambos pasaran largas jornadas trabajando juntos. Fue en ese contexto donde surgieron sentimientos que, aseguró, pensaban comunicar formalmente a la junta directiva de la compañía días después del concierto.

El momento que cambió su vida

Cabot recordó que asistir al show fue una decisión impulsiva tras semanas difíciles. Durante la interpretación de la canción Yellow, la cámara enfocó a varias parejas del público hasta detenerse en ellos. La ejecutiva describió ese instante como "un momento de horror absoluto", al darse cuenta de que estaba siendo observada por decenas de miles de personas.

Tras el concierto, el video se viralizó a gran velocidad. Según cifras mencionadas en la entrevista, el clip acumuló cifras astronómicas de visualizaciones en plataformas digitales, provocando una ola de comentarios, críticas y ataques personales que impactaron profundamente en su entorno familiar y profesional.

Consecuencias personales y laborales

El escándalo tuvo efectos inmediatos. Cabot renunció a su cargo en Astronomer poco después de que el caso se hiciera público, mientras que Byron dimitió días más tarde. La ejecutiva explicó que decidió dar un paso al costado para no comprometer la credibilidad de su rol en la empresa, que implicaba gestionar conflictos laborales y éticos.

En la conversación con Oprah, también habló del impacto emocional que sufrió. Aseguró que ella y sus hijos recibieron amenazas y que la exposición mediática fue abrumadora. La presión pública, dijo, la llevó a replantear su carrera y su vida personal, al tiempo que reflexionó sobre la desigualdad en el trato hacia hombres y mujeres en situaciones similares.

"Esto me destrozó de una manera que no puedo explicar. Trabajo desde mis 13 años y no podía entender cómo mi carrera ya no valía nada, después de tres décadas de crecer sin parar", indicó.

El final de una relación y una nueva etapa

Cabot reveló que su vínculo con Byron terminó tras el escándalo, al considerar que existió una falta de honestidad en la manera en que él manejó la situación. Desde entonces, aseguró estar enfocada en reconstruir su vida y buscar nuevas oportunidades laborales lejos de la polémica.

"No volví a comunicarme con Andy. Hubo una gran falta de honestidad e integridad. No creo que él fuera la persona que decía ser para mí. Mentir no es algo que yo tolere y él no estuvo a la altura", expresó Cabot.

"Sabiendo todo lo que me pasó, él se quedó en silencio y esa no es una cualidad que busque ni siquiera en un amigo", añadió. Oprah quiso saber si en realidad Byron no estaba separándose y Cabot prefirió no hablar en su nombre.

"Solo te diré que lo que me mostró que era, en gran parte era mentira. Y aún cuando la gente supo que yo estaba separada, pensaron: 'Pero él no, así que sigue siendo una rompehogares'", señaló.

La exejecutiva afirmó que decidió hablar públicamente para asumir su responsabilidad y cerrar un capítulo doloroso. Su testimonio también incluyó críticas al tratamiento mediático del caso y a la cultura digital que amplifica el juicio social sobre la vida privada de las personas.

Un debate sobre exposición y redes sociales

El caso de Kristin Cabot se convirtió en ejemplo de cómo un momento aparentemente cotidiano puede transformarse en fenómeno global en la era digital. La entrevista reavivó el debate sobre privacidad, reputación profesional y el impacto de la viralidad en la vida real.

Mientras intenta retomar su carrera, Cabot insiste en que su historia es la de una persona común enfrentando consecuencias extraordinarias. Su aparición televisiva no solo busca explicar lo ocurrido, sino también invitar a reflexionar sobre los límites entre el entretenimiento, la información y el respeto por la intimidad.

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