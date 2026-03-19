Descubre al Sexy Elenco del Reboot de Baywatch

El reboot de Baywatch, programado para estrenarse en Fox durante la temporada 2026-2027, regresa a las playas del sur de California con una propuesta renovada que promete acción, drama y un elenco que mezcla actores reconocidos, modelos internacionales e influencers de primer nivel.
La icónica franquicia se reinventa apostando por una narrativa más intensa y personajes que reflejan los nuevos retos y diversidades sociales.
El liderazgo del equipo recae en Stephen Amell, quien interpreta a Hobie Buchannon. Ahora convertido en capitán, el personaje asume el rol de mentor y cabeza visible de una generación que enfrenta rescates riesgosos y dilemas familiares.
Amell, mundialmente conocido por su papel en Arrow, fusiona su experiencia en dramas de acción con una historia más humana y cercana, encarnando a un líder que navega entre la responsabilidad y su faceta como padre.
El elenco
- David Chokachi regresa como Cody Madison
David Chokachi retoma su papel de Cody Madison, conectando directamente con los fanáticos originales de Baywatch. Reconocido por su labor en la serie en los años 90, Chokachi regresa interpretando a un Cody ya retirado del salvamento, ahora al frente de un bar y restaurante local, inyectando nostalgia y continuidad al universo de la franquicia.
- Jessica Belkin como Charlie Vale
Jessica Belkin aporta frescura en el papel de Charlie Vale, la hija perdida de Hobie. Este personaje llega decidido a probar su valía a pesar del desafío personal que implica enfrentarse a su propio padre.
Con una trayectoria que va de terror a comedia, Belkin ha destacado en proyectos como American Horror Story: Hotel, donde interpretó a la hija vampiro del personaje de Lady Gaga, además de participaciones en otras series juveniles.
- Brooks Nader como Selene
Brooks Nader debuta como actriz interpretando a Selene en uno de los fichajes más llamativos. La modelo, reconocida por su presencia en Sports Illustrated Swimsuit, trae consigo una estética que encarna el espíritu visual de Baywatch, añadiendo un toque moderno. Desde ganar el Swim Search en 2019, Nader se ha consolidado como rostro relevante en moda y entretenimiento, sumando logros en televisión y negocios.
- Noah Beck es Luke
Noah Beck, conocido por su éxito en TikTok, se integra como Luke, el surfista carismático del equipo. Su trayectoria va desde el fútbol profesional hasta ser una de las personalidades digitales más influyentes con millones de seguidores. Beck, quien también fue atleta en la NCAA y participó en la academia del Real Salt Lake, busca consolidarse como actor en este nuevo desafío, llevando consigo la energía de las nuevas estrellas digitales a la pantalla chica.
- Livvy Dunne es Grace
Livvy Dunne interpreta a Grace, una entusiasta junior lifeguard que destaca por su historial deportivo y popularidad en redes. Dunne fue gimnasta de élite y pieza clave en el campeonato NCAA de 2024 con LSU, además de posicionarse como una de las atletas más rentables en la era Name, Image, and Likeness. Tras su retiro deportivo, ha incursionado exitosamente en negocios y actuación, coronando su transición como parte esencial del elenco.}
- Shay Mitchell es Trina
Shay Mitchell da vida a Trina, una exabogada que decide reinventarse como salvavidas en un giro inesperado. Mitchell, recordada por su papel en Pretty Little Liars y con experiencia en series como You, también se ha posicionado como empresaria con su marca de equipaje Béis, que destaca en el mercado desde 2018. Su versatilidad añade profundidad al reboot con este personaje que promete grandes sorpresas.
- Thaddeus LaGrone es Brad
Thaddeus LaGrone se suma al reparto como Brad, un ex Marine descrito como una "one-man rescue machine". Su perfil atlético, gracias a su paso por el fútbol americano, y su faceta como músico lo convierten en uno de los personajes más multifacéticos. Brad representa la acción y la intensidad, participando en escenas de alto riesgo que marcarán el ritmo de la serie.